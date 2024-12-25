Terör devletinde "zorunlu askerlik" çatlağı! "Ölmeyi tercih ederiz"

Ultra Ortodoks Yahudiler, İsrail'in zorunlu askerlik hizmetini protesto etti | Fotoğraf-AA

Birbirlerine kenetlenerek oturma eylemi de yapan bazı göstericilerle, kendilerine karşı güç kullanan polisler arasında arbede yaşandı. Göstericileri dağıtmak için güç kullanan polise "Naziler" diyerek tepki gösterdi.

TEPKİ ÇEKEN YASA ONAYLANDI!

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordunun 7 bin Haredi'yi askere çağırma kararını 16 Kasım'da onaylamıştı. İsrail'de Harediler, zorunlu askere alınmalarına karşı sık sık protestolar düzenliyor.

HAREDİLER KİMDİR?

Harediler, İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor. Çoğu dini gerekçelerle askere gitmeyi reddeden Harediler, 9 milyonluk ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

Ülkedeki Haredilerin büyük çoğunluğu Batı Kudüs'teki Meaşerim Mahallesi'nde ve başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde yaşıyor. İsrail'de 1 Kasım 2022 seçimlerinden zaferle ayrılan Likud lideri Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ittifakında aşırı sağcı partilerin yanı sıra Ultra Ortodoks Şas ve Birleşik Tevrat Yahudilik partileri de yer alıyor.

Laik Yahudilerle aralarında birçok konuda görüş ayrılığı olan ve toplumun geri kalanına entegre olmayı reddeden Haredilerin çoğu, orduda dinlerinin gerektirdiği şekilde yaşayamayacakları gerekçesiyle askerlik yapmayı reddediyor.

"TEVRAT" GEREKÇESİYLE ASKERLİKTEN MUAFLAR

Kadın ve erkekler için İsrail'de 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Ultra Ortodoks Yahudilik inanca sahip Harediler ise 26 yaşına kadar Tevrat kurslarında (Yeşiva) eğitim almaları halinde askerlikten muaf tutuluyor.

İsrail'de koalisyon ortağı Haredi partiler, "Tevrat eğitiminin temel hak olduğu" yönünde bir kanunu geçirerek temsil ettikleri kesimin askerlikten muaf tutulmasını yasal güvence altına almak istiyor.