ABD’den İsrail’e tehdit! Ateşkesi kabul etmezse masadan kalkacak

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Amos Hochstein, dün İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog'a birkaç gün içinde anlaşma yapılmaması durumunda arabuluculuktan çekileceğini söyledi.

Habere göre, Hochstein, Herzog'a "birkaç gün içinde anlaşma sağlanamazsa görüşmelerden çekileceği" mesajını iletti.

Kanal 13'e konuşan İsrailli üst düzey bir yetkili, yaptığı açıklamada, "görüşmelerin zora girdiğini" belirtti.

Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (Arşiv)

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden Kanal 13'e yapılan açıklamada ise Hochstein'ın mesajının alındığını ancak bunun ABD'nin resmi pozisyonu mu yoksa İsrail ile Lübnan üzerinde baskı kurmak için mi yapıldığına dair bilgi sahibi olmadıkları belirtildi.

"İSRAİL ANLAŞMAK İSTİYOR" İDDİASINA YALANLAMA

Başbakan Netanyahu'nun söz konusu ateşkes anlaşması teklifine ilişkin bu akşam istişare toplantısı düzenlediği de kaydedildi.

Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein (AFP)

Öte yandan, Beyrut merkezli LBCI TV'ye açıklamalarda bulunan Hochstein, İsrail'in anlaşmayı ilerletmesi için kendisine yeşil ışık yaktığını iddia eden haberlerin doğru olmadığını vurguladı.

AXİOS: İSRAİL İLE HİZBULLAH ANLAŞMANIN EŞİĞİNDE

İki üst düzey İsrailli ve bir ABD'li yetkilinin Axios'a bildirdiğine göre İsrail ve Lübnan , İsrail- Hizbullah çatışmasını sona erdirmek için ateşkes anlaşmasının eşiğinde.

Axios Lübnan ile İsrail'in anlaşmanın eşiğinde olduğunu iddia etti

60 GÜN SÜRECEK

Axios'un haberine göre ateşkes anlaşması taslağı, İsrail işgal güçlerini Güney Lübnan'dan çekileceği, Lübnan ordusunun sınıra yakın bölgelere konuşlanacağı ve Hizbullah'ın ağır silahlarını Litani Nehri'nin kuzeyine taşıyacağı 60 günlük bir geçiş süreci içeriyor.

Taslak anlaşmada, uygulamanın izlenmesi ve ihlallerin giderilmesi için ABD öncülüğünde bir denetim komitesinin kurulması da yer alıyor.

Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein (AFP)

ABD İSRAİL'E GÜVEN MEKTUBU VERECEK

İsrailli ve ABD'li yetkililer, ABD'nin İsrail'e, Lübnan topraklarından gelebilecek yakın tehditlere karşı İsrail askeri eylemine destek ve sınır yakınlarında Hizbullah askeri varlığının yeniden kurulması veya ağır silah kaçakçılığı gibi durumların engellenmesi için eylemde bulunulması yönünde güvence mektubu vermeyi kabul ettiğini söyledi.

Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein (AFP)

HOCHSTEİN İSRAİL'DE

Ateşkes müzakereleri kapsamında 19-20 Kasım'da Lübnan'ı ziyaret eden Hochstein, temaslarda bulunmak için çarşamba günü İsrail'e gelmişti.

Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant (The Times of Israel)

Hochstein, ateşkes müzakereleri kapsamında Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz ile görüşmüş ancak bir açıklama yapılmamıştı.

Biden'ın Danışmanı Hochstein, Beyrut'ta yaptığı açıklamada, ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.