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ABD'den Gazze'deki ateşkes karar tasarısına 4. kez veto!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.11.2024 18:20 Güncelleme: 20.11.2024 18:23
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ABD’den Gazze’deki ateşkes karar tasarısına 4. kez veto!

Son dakika... BM Güvenlik Konseyi’nde, Gazze'de acil ateşkes, esirlerin bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesini talep eden karar tasarısı, ABD tarafından 4. kez veto edildi.

Son dakika... BM Güvenlik Konseyi'nde, Gazze'de acil ateşkes, esirlerin bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesini talep eden karar tasarısı, ABD tarafından 4. kez veto edildi.

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