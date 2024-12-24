Evlat edindikleri çocuklara istismarda bulunmuşlardı! ABD’li sapkın çifte 100’er yıl hapis

100 YIL HAPİS

Eşcinsel çift görülen son duruşmanın ardından 100 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bölge Savcısı Randy McGinley, "Bu iki sanık gerçekten de bir korku evi yarattı ve son derece karanlık arzularını her şeyin ve herkesin üstünde tuttu" ifadelerini kullandı.