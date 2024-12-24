Evlat edindikleri çocuklara istismarda bulunmuşlardı! ABD'li sapkın çifte 100'er yıl hapis
ABD'nin Georgia eyaletinde, evlat edindikleri iki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunan eş cinsel çift, 100'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. ABD medyasında yer alan haberlere göre, mahkeme dosyalarında, William ve Zachary Zulock'un suçları, 'Küçük oğullarına cinsel istismarda bulunmak, cinsel eylemleri kaydetmek ve videolarını paylaşmak' olarak sıralandı. Sanıkların, mahkemede, çocuklara karşı istismarda bulundukları ve bunları filme alarak pornografik içerik ürettiklerini kabul ettikleri aktarıldı.
Walton İlçe Bölge Savcılığı, William (34) ve Zachary (36) Zulock'un, nüfuslarına geçirdikleri 10 ve 12 yaşında iki erkek çocuğuna karşı işledikleri cinsel istismar suçundan dolayı ömürlerinin kalanını hapiste geçireceklerini açıkladı.
Bölge Savcısı Randy McGinley yaptığı açıklamada, sanıkların cezalandırılması için "kararlılık" vurgusunda bulunarak, şartlı tahliye hakkından yararlanmaksızın 100'er yıl hapis cezasına mahkum edildikleri bilgisini paylaştı.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, mahkeme dosyalarında, William ve Zachary Zulock'un suçları, "Küçük oğullarına cinsel istismarda bulunmak, cinsel eylemleri kaydetmek ve videolarını paylaşmak" olarak sıralandı.
Dosyalarda, çiftin, mağdur iki erkek kardeşi, özel gereksinimli çocukları barındıran bir Hristiyan kurumdan evlat edindikleri kaydedildi.
Sanıkların, mahkemede, çocuklara karşı istismarda bulundukları ve bunları filme alarak pornografik içerik ürettiklerini kabul ettikleri aktarıldı.
100 YIL HAPİS
Eşcinsel çift görülen son duruşmanın ardından 100 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bölge Savcısı Randy McGinley, "Bu iki sanık gerçekten de bir korku evi yarattı ve son derece karanlık arzularını her şeyin ve herkesin üstünde tuttu" ifadelerini kullandı.
HRİSTİYAN KURUMUNDAN EVLAT EDİNİLMİŞLERDİ
İki erkek kardeş, Zulock'lar tarafından bir Hristiyan temelli özel ihtiyaçlar kurumundan evlat edinildi. Bu kurum özel ihtiyaçları olan çocukların iyi bir yaşam sürmesi için uygun ailelerle eşleştirilmesini sağlamaya çalışıyor.
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