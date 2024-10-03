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Gürcistan LGBT tartışmasına son noktayı koydu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 13:16 Güncelleme: 03.10.2024 13:30
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Gürcistan LGBT tartışmasına son noktayı koydu

Gürcistan Parlamento Başkanı, eşcinsel evliliği, bu kişilerin evlat edinmesini, cinsiyet değiştirmeyi ve eşcinsellik propagandasını yasaklayan yasal düzenlemeyi imzaladığını uyurdu.

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