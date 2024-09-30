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CHP'li belediyeden tepki çeken LGBT propagandası!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 14:14 Güncelleme: 30.09.2024 14:20
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CHP’li belediyeden tepki çeken LGBT propagandası!

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Bursa Sinema Günleri kapsamında film gösterimi ve transeksüelizm temalı LGBT propagandası yapıldı. Yapılan film gösterimi sosyal medyada büyük tepki çekti.

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