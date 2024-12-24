Rusya’dan Ukraynalı sivillere saldırı!

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rus güçleri Dnipropetrovsk bölgesine bağlı Kryvyi Rih kentinde bir apartmana saldırı düzenledi. 32 daireli 4 katlı binayı hedef alan saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi yaralandı.

Kryvyi Rih Belediye Başkanı Oleksandr Vilkul saldırıya ilişkin, "Canavarlar, bir konut bloğunu doğrudan vurdu" dedi. Bölge Valisi Serhiy Lysak, enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets ise saldırıya tepki göstererek, "Dünyanın diğer ülkeleri Noel'i kutlarken, Ukraynalılar Rus saldırılarından muzdarip olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın gece boyunca ülke genelinde 60 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini açıkladı. Yapılan açıklamada, 8 bölgede insansız hava araçlarının düşürüldüğü belirtildi.

Yaklaşık 3 yıldır süren savaşta, Rus saldırıları Ukrayna'daki sivil yaşamı tehdit etmeyi sürdürüyor.