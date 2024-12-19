Rusya'dan yeni karar: Suriye'den Libya'ya taşınıyor!
Suriye'de müttefiki Beşşar Esad'ı kaybeden Rusya'nın, ülkedeki askeri varlıklarını Libya'ya taşıma kararı aldığı öne sürüldü. Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in hamisi konumundaki Rusya'nın askeri yığınağını Libya'ya kaydıracağı iddia edilirken bu kararın ABD'nin Hafter'e ülkedeki Rus varlığını bitirmesi konusundaki baskıları ateşleyeceği düşünülüyor.
ABD ve Libyalı yetkililer, Rusya'nın Suriye'deki üslerden gelişmiş hava savunma sistemleri ve diğer silahları çekerek Libya'ya kaydıracağını söyledi. Bu gelişme, Moskova'nın Şam'daki Esad rejiminin çöküşünün ardından Orta Doğu'daki askeri varlığını sürdürme çabası içinde olduğu şeklinde yorumlandı.
Yetkililer, Rus kargo uçaklarının Suriye'den Moskova destekli gayrimeşru silahlı grubun lideri Halife Hafter'in kontrolündeki üslere hava savunma ekipmanları taşıdığını söyledi. Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre S-400 ve S-300 önleme sistemleri için radarlar da taşınan ekipmanlar arasında yer alıyor.
Rusya, geçen hafta Moskova'ya kaçan Suriye diktatörü Beşşar Esad'ı korumak için sağladığı destek karşılığında yıllardır önemli deniz üsleri ve hava üsleri işletiyor.
Tartus'taki deniz üssü, Rus donanmasının Akdeniz'deki tek ikmal ve onarım noktası olma özelliğini taşıyor.
Şimdi Rusya, bölgedeki nüfuzunu korumak ve ABD ile Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) diğer üyelerinin üs ve savaş gemilerinin bulunduğu bölgede bir deniz gücü varlığını desteklemek için eski bir ortağı olan Libya'yı devreye sokacağa benziyor.
"TEMAS HALİNDEYİZ" MESAJI
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Moskova'nın, Esad'ı devirmek için başlatılan harekâtı yöneten muhalif grup Hayat Tahrir el-Şam'ın siyasi liderleriyle, Rusya'daki üslerin geleceğini görüşmek üzere temas halinde olduğunu söyledi.
LİBYA'DAKİ DURUM
Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip Libya'da, 17 Şubat 2011'de başlayan ayaklanmaların ardından Kaddafi dönemi, NATO'nun askeri müdahalesi ile sona erdi. Ancak ülkede 10 yıldır istikrar sağlanamadı.
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, ülke içinde daha fazla bölgeyi silah zoruyla kontrolü altına alırken, darbeci lidere bazı Avrupa ve bölge ülkeleri de destek veriyor.
ABD'DEN HAFTER'E RUS BASKISI
ABD'li ve Rus yetkililerin, Hafter'le gerçekleştirdikleri mekik diplomasisi, dünyanın bu iki büyük askeri gücünün, Hafter'i kendi saflarına çekme çabası olarak görülüyor. Libyalı komutan ise bu iki gücün mücadelesinde denge kurarak, hem meşruiyet devşirmeye hem de daha fazla silah elde etmeye çalışıyor.
WSJ'nin haberine göre Hafter, Rusya'nın Libya'daki varlığını genişletmesine izin vermemesi için Batı'dan baskı görecek. ABD, geçen yıl CIA direktörü William Burns'ün ziyareti de dahil olmak üzere, Hafter'i Rus güçlerini sınır dışı etmesi konusunda defalarca uyardı; ancak sonuçsuz kaldı.
Askeri ve insani görevlerde bulunan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait bir kargo uçağı, uçuş izleme sitesi AirNav Radar'a göre, Rusya'nın askeri varlığının bulunduğu Mali'ye giderken bir hafta içinde ikinci kez, doğu Libya'da durdu. Uçağın ne taşıdığı ise belirsizliğini koruyor.