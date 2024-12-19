Rusya’dan yeni karar: Suriye’den Libya’ya taşınıyor!

ABD ve Libyalı yetkililer, Rusya'nın Suriye'deki üslerden gelişmiş hava savunma sistemleri ve diğer silahları çekerek Libya'ya kaydıracağını söyledi. Bu gelişme, Moskova'nın Şam'daki Esad rejiminin çöküşünün ardından Orta Doğu'daki askeri varlığını sürdürme çabası içinde olduğu şeklinde yorumlandı.

Yetkililer, Rus kargo uçaklarının Suriye'den Moskova destekli gayrimeşru silahlı grubun lideri Halife Hafter'in kontrolündeki üslere hava savunma ekipmanları taşıdığını söyledi. Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre S-400 ve S-300 önleme sistemleri için radarlar da taşınan ekipmanlar arasında yer alıyor.

Rusya, geçen hafta Moskova'ya kaçan Suriye diktatörü Beşşar Esad'ı korumak için sağladığı destek karşılığında yıllardır önemli deniz üsleri ve hava üsleri işletiyor.

Tartus'taki deniz üssü, Rus donanmasının Akdeniz'deki tek ikmal ve onarım noktası olma özelliğini taşıyor.