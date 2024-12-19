Rusya lideri Putin'den ABD'ye "Oreşnik" gözdağı: Füze düellosu yapalım | Çarpıcı "Halep" vurgusu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in her sene geleneksel olarak yaptığı ve televizyonda yayınlanan yıl sonu basın toplantısı başladı. Oreşnik füzesinin düşürülme şansı olmadığını söyleyen Putin, ABD'yi ile füzeler konusunda teknolojik düelloya davet etti. Öte yandan Putin, Halep'e 350 muhalif savaşçı girdiğini, 30 bin hükümet askeri ve İran yanlısı birlikler ise savaşmadan geri çekildiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen yıllık basın toplantısında, güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"350 SAVAŞI HALEP'E GİRDİ 30 BİN REJİM ASKERİ VE İRAN YANLISI ASKER GERİ ÇEKİLDİ"
Putin: "Halep'e 350 muhalif savaşçı girdi, 30 bin hükümet askeri ve İran yanlısı birlikler ise savaşmadan geri çekildi"
"KURSK'U ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ"
Öncelikli savaş hedeflerine ulaşma yolunda ilerlediklerini belirten Rus lider Kursk bölgesinin ne zaman geri alınacağı sorusu üzerine, "Somut bir tarih söyleyemem, çocuklar orada savaşıyor. Ama kesinlikle Kursk'u özgürleştireceğiz." dedi.
Putin, Rus güçlerinin cephe boyunca ilerlediğini de belirtti.
ABD'Yİ FÜZE DÜELLOSUNA DAVET ETTİ
Rus lider, Ukrayna'da kullanılan yeni orta menzilli balistik "Oreşnik" füzesinden de bahsetti.
Putin, "Oreşnik füze sistemi modern bir silahtır. Oreşnik'in düşürülme şansı yok. ABD ile füzeler konusunda teknolojik bir düello yapalım." ifadelerini kullandı.
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