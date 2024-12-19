Rusya lideri Putin'den ABD'ye "Oreşnik" gözdağı: Füze düellosu yapalım | Çarpıcı "Halep" vurgusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen yıllık basın toplantısında, güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"350 SAVAŞI HALEP'E GİRDİ 30 BİN REJİM ASKERİ VE İRAN YANLISI ASKER GERİ ÇEKİLDİ"

Putin: "Halep'e 350 muhalif savaşçı girdi, 30 bin hükümet askeri ve İran yanlısı birlikler ise savaşmadan geri çekildi"