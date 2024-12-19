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SMO’nun Hedefi Rakka mı? Diplomatik ve asker planlamalar sürüyor

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.12.2024 16:22 Güncelleme: 19.12.2024 16:23
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SMO’nun Hedefi Rakka mı? Diplomatik ve asker planlamalar sürüyor

Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Cihan Günyel, Suriye sahasındaki son gelişmeleri ve Türkiye’nin bölgedeki stratejilerini değerlendirdi. Günyel, diplomatik ve askeri planlamaların bir arada yürütüldüğünü belirtti.

Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Cihan Günyel, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirerek, artan diplomatik adımlara dikkat çekti. Fırat'ın doğusunda ABD'nin YPG'ye desteğinin devam ettiğini belirten Günyel, Türkiye'nin müttefiki ABD ile diplomatik kanalları kullanarak çözüm aradığını vurguladı. Sahadaki çatışmaların nispeten azalmış olmasına rağmen, Suriye'deki karmaşık sorunların çözüm arayışlarının sürdüğüne işaret etti.

SMO'NUN HEDEFİ RAKKA MI?

BEKLENEN OPERASYONLAR VE STRATEJİK HEDEFLER

Rakka, Ayn el Arap, Şim Barajı, Karakozak Köprüsü ve Süleyman Şah Türbesi gibi bölgelerin terörden temizlenmesi operasyonlarının beklendiğini belirten Günyel, özellikle Rakka operasyonu için askeri planlamaların devam ettiğini ifade etti. ABD'nin bölgedeki varlığı nedeniyle diplomatik çözüm çabalarının öncelikli olduğunu, ancak bu çabaların sonuçsuz kalması durumunda askeri harekatın başlayabileceğini söyledi. Askeri hazırlık sürecinin taktik planlamalar ve operasyon düzenlemelerini kapsadığını da ekledi.

SMO'nun hedefi bölgeden terörü temizlemek! (Ekran görüntüsü / A Haber)SMO'nun hedefi bölgeden terörü temizlemek! (Ekran görüntüsü / A Haber)

ABD'NİN BÖLGEDEKİ POLİTİKASI VE ETKİLERİ

Günyel, ABD'nin Fırat'ın doğusunda kalma amacının İran'ın etkisini kırmak ve İsrail'in güvenliğini sağlamak olduğunu analiz etti. ABD'nin, İran'ın bölgedeki Şii eksenini kesintiye uğratmayı hedeflediğini ve bu doğrultuda politikalarını şekillendirdiğini belirtti. Ayrıca, ABD'nin Rusya'nın Orta Doğu'daki etkisini azaltmak, hatta Lazkiye ve Tartus limanlarından çıkarılmasını istediğini ifade etti.

ABD bölgede İran, Rusya ve Çin etkisini istemiyor! (Ekran görüntüsü / A Haber)ABD bölgede İran, Rusya ve Çin etkisini istemiyor! (Ekran görüntüsü / A Haber)

ÇİN'İN ROLÜ VE ABD'NİN ENDİŞELERİ

Çin'in Suriye üzerinden etkin bir politika geliştirme potansiyeline dikkat çeken Günyel, ABD'nin Çin'in bu bölgede güçlenmesini istemediğini belirtti. Çin'in Irak'ta kamu diplomasisi yoluyla etkisini artırdığını ve benzer bir stratejiyi Suriye'de de uygulayabileceğini söyledi. ABD'nin, Çin ve Rusya'nın bölgedeki enerji kaynakları ve ticaret yolları üzerindeki etkisinin artmasından endişe duyduğunu vurguladı. Günyel, ABD'nin Suriye politikasının, İsrail'in güvenliği ve Çin ile Rusya'nın bölgedeki etkisinin sınırlandırılması gibi faktörler tarafından şekillendirileceğini öngördü.

SMO’nun Hedefi Rakka mı?SMO’nun Hedefi Rakka mı? SMO'NUN HEDEFİ RAKKA MI?
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