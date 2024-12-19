SMO’nun Hedefi Rakka mı? Diplomatik ve asker planlamalar sürüyor

Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Cihan Günyel, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirerek, artan diplomatik adımlara dikkat çekti. Fırat'ın doğusunda ABD'nin YPG'ye desteğinin devam ettiğini belirten Günyel, Türkiye'nin müttefiki ABD ile diplomatik kanalları kullanarak çözüm aradığını vurguladı. Sahadaki çatışmaların nispeten azalmış olmasına rağmen, Suriye'deki karmaşık sorunların çözüm arayışlarının sürdüğüne işaret etti.

BEKLENEN OPERASYONLAR VE STRATEJİK HEDEFLER

Rakka, Ayn el Arap, Şim Barajı, Karakozak Köprüsü ve Süleyman Şah Türbesi gibi bölgelerin terörden temizlenmesi operasyonlarının beklendiğini belirten Günyel, özellikle Rakka operasyonu için askeri planlamaların devam ettiğini ifade etti. ABD'nin bölgedeki varlığı nedeniyle diplomatik çözüm çabalarının öncelikli olduğunu, ancak bu çabaların sonuçsuz kalması durumunda askeri harekatın başlayabileceğini söyledi. Askeri hazırlık sürecinin taktik planlamalar ve operasyon düzenlemelerini kapsadığını da ekledi.