Rusya'dan Suriye planı! HTŞ ile gizlice görüştüğü iddia edildi! Pazarlık maddeleri bir bir sıralandı
Suriye'de Esad'ın müttefiki olarak bilinen Rusya'nın bazı hava üslerinden çekildiğine ilişkin iddiaların ardından İngiliz basını çarpıcı bir iddia öne sürdü. The Economist'e göre Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile Rusya gizli gizli görüştü ve stratejik üslerdeki varlığını korumak için bazı tekliflerde bulundu.
Rusya'nın Suriye'den çekildiği konuşulurken, The Economist çarpıcı bir iddia ortaya attı. İngiliz dergi, Kremlin ve HTŞ arasında müzakerelerin çoktan başladığını öne sürdü. HTŞ'den bir kaynağın verdiği bilgiye göre yeni yönetimin Rusya'nın üslerinin bir kısmını veya tamamını elinde tutmasına izin vereceğini iddia edildi.
The Economist ayrıca, Tartus limanındaki kira sözleşmesinin devam etmesinin de ihtimal dahilinde olduğuna yer verdi.
"İDEOLOJİLERE DEĞİL ÇIKARLARA DAYANIYOR"
İngiliz dergisi, HTŞ'nin ayrıca Esad'ın iade edilme olasılığının düşük olduğunu kabul ettiğini öne sürdü. Dergiye konuşan kaynak, "Kırmızı çizgiler yok" yorumunda bulunurken görüşmelerin ideolojiye değil çıkarlara dayandığının altını çizdi.
Kaynak ayrıca, "Şu anda müzakerelerin ilk adımındayız. İnsanlar yeni bir hayat kurmak istiyorlar. İlişkileri onarmak zorundayız, ülke ölmüş durumda, insanlar çok yoksul." sözlerini kullandı.
RUSYA'NIN ESAD REJİMİ İLE İLİŞKİSİ
Vladimir Putin yönetimindeki Rusya, rejiminin düşebileceği düşünülen bir zamanda Esad'ı desteklemek için 2015'te Suriye'deki iç savaşa müdahale etti. Karşılığında, Putin'e bir dizi önemli askeri üs verildi. Bunlardan en önemli ikisi Humus çölündeki T 4 Üssü ve Hımeymim Hava Üssü'ydü. Daha da önemlisi, 2017'de Ruslar, 1970'lere dayanan uzun süreli bir varlık gösterdikleri Tartus Limanı için 49 yıllık bir kira sözleşmesi imzaladı.
RUSLAR MASAYA OTURMAK ZORUNDA MI KALDI?
The Economist'e göre son günlerde Suriye'deki Rusya güçleri, hükümetlerinin çok yakın zamana kadar terörist olarak gördüğü HTŞ ile koordineli çalışmak zorunda kaldı. Kremlin'in üsleri muhalif güçler tarafından kuşatıldı. Bir HTŞ yetkilisi, Rus üslerindeki personlin yiyecek ve suyunun tükendiğini ve çöp ve kanalizasyon biriktiğini söyledi.
İŞTE PAZARLIK MADDELERİ
İngiliz dergini haberine göre Rusya, Tartus Limanı'na ve Hımeymim Hava Üssü'ne sürekli erişim karşılığında Suriye'ye insani destek vereceğini söyledi. Ancak Suriye'nin yeni liderleri bunun yeterli olmayacağını belirtiyor. En azından dış dünyayla bir miktar bağlantı sağlayacak Rusya ile diplomatik ve ekonomik bağlar istiyorlar. Bu arada, Rusya'nın uzun zamandır savaştığı Ukrayna üzerinden de buğday teklif ettiği öne sürüldü.
PESKOV: ORADA TESİSLERİMİZ VAR
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, geçen haftaki basın toplantısında, Rusya'nın Şam'daki isyancılarla temas halinde olduğunu söylemişti.
Peskov, "Durumu sahada kontrol edenlerle temas halinde olmalıyız çünkü orada tesislerimiz ve personelimiz var" demişti.
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