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Rusya'dan Suriye planı! HTŞ ile gizlice görüştüğü iddia edildi! Pazarlık maddeleri bir bir sıralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.12.2024 12:54 Güncelleme: 17.12.2024 13:28
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Rusya’dan Suriye planı! HTŞ ile gizlice görüştüğü iddia edildi! Pazarlık maddeleri bir bir sıralandı

Suriye'de Esad'ın müttefiki olarak bilinen Rusya'nın bazı hava üslerinden çekildiğine ilişkin iddiaların ardından İngiliz basını çarpıcı bir iddia öne sürdü. The Economist'e göre Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile Rusya gizli gizli görüştü ve stratejik üslerdeki varlığını korumak için bazı tekliflerde bulundu.

Rusya'nın Suriye'den çekildiği konuşulurken, The Economist çarpıcı bir iddia ortaya attı. İngiliz dergi, Kremlin ve HTŞ arasında müzakerelerin çoktan başladığını öne sürdü. HTŞ'den bir kaynağın verdiği bilgiye göre yeni yönetimin Rusya'nın üslerinin bir kısmını veya tamamını elinde tutmasına izin vereceğini iddia edildi.

The Economist ayrıca, Tartus limanındaki kira sözleşmesinin devam etmesinin de ihtimal dahilinde olduğuna yer verdi.

The Economist, Rusya'nın HTŞ ile gizli gizli görüştüğünü iddia etti The Economist, Rusya'nın HTŞ ile gizli gizli görüştüğünü iddia etti

"İDEOLOJİLERE DEĞİL ÇIKARLARA DAYANIYOR"

İngiliz dergisi, HTŞ'nin ayrıca Esad'ın iade edilme olasılığının düşük olduğunu kabul ettiğini öne sürdü. Dergiye konuşan kaynak, "Kırmızı çizgiler yok" yorumunda bulunurken görüşmelerin ideolojiye değil çıkarlara dayandığının altını çizdi.

Kaynak ayrıca, "Şu anda müzakerelerin ilk adımındayız. İnsanlar yeni bir hayat kurmak istiyorlar. İlişkileri onarmak zorundayız, ülke ölmüş durumda, insanlar çok yoksul." sözlerini kullandı.

Suriye'deki Rus birlikleri (Arşiv)Suriye'deki Rus birlikleri (Arşiv)

RUSYA'NIN ESAD REJİMİ İLE İLİŞKİSİ

Vladimir Putin yönetimindeki Rusya, rejiminin düşebileceği düşünülen bir zamanda Esad'ı desteklemek için 2015'te Suriye'deki iç savaşa müdahale etti. Karşılığında, Putin'e bir dizi önemli askeri üs verildi. Bunlardan en önemli ikisi Humus çölündeki T 4 Üssü ve Hımeymim Hava Üssü'ydü. Daha da önemlisi, 2017'de Ruslar, 1970'lere dayanan uzun süreli bir varlık gösterdikleri Tartus Limanı için 49 yıllık bir kira sözleşmesi imzaladı.

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin (AFP)Rusya devlet başkanı Vladimir Putin (AFP)

RUSLAR MASAYA OTURMAK ZORUNDA MI KALDI?

The Economist'e göre son günlerde Suriye'deki Rusya güçleri, hükümetlerinin çok yakın zamana kadar terörist olarak gördüğü HTŞ ile koordineli çalışmak zorunda kaldı. Kremlin'in üsleri muhalif güçler tarafından kuşatıldı. Bir HTŞ yetkilisi, Rus üslerindeki personlin yiyecek ve suyunun tükendiğini ve çöp ve kanalizasyon biriktiğini söyledi.

Suriye'nin Lazkiye ilinde olduğu iddia edilen Ruslara kiralanan T4 Üssü'ndeki Rus birlikleri ve rejim adamları (Arşiv)Suriye'nin Lazkiye ilinde olduğu iddia edilen Ruslara kiralanan T4 Üssü'ndeki Rus birlikleri ve rejim adamları (Arşiv)

İŞTE PAZARLIK MADDELERİ

İngiliz dergini haberine göre Rusya, Tartus Limanı'na ve Hımeymim Hava Üssü'ne sürekli erişim karşılığında Suriye'ye insani destek vereceğini söyledi. Ancak Suriye'nin yeni liderleri bunun yeterli olmayacağını belirtiyor. En azından dış dünyayla bir miktar bağlantı sağlayacak Rusya ile diplomatik ve ekonomik bağlar istiyorlar. Bu arada, Rusya'nın uzun zamandır savaştığı Ukrayna üzerinden de buğday teklif ettiği öne sürüldü.

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin ile devrik Esad'ın fotoğrafını taşıyan rejim askerleri (Arşiv)(AFP)Rusya devlet başkanı Vladimir Putin ile devrik Esad'ın fotoğrafını taşıyan rejim askerleri (Arşiv)(AFP)

PESKOV: ORADA TESİSLERİMİZ VAR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, geçen haftaki basın toplantısında, Rusya'nın Şam'daki isyancılarla temas halinde olduğunu söylemişti.

Peskov, "Durumu sahada kontrol edenlerle temas halinde olmalıyız çünkü orada tesislerimiz ve personelimiz var" demişti.

Tarsus Limanı'ndaki Rus donanmaları (VOA)Tarsus Limanı'ndaki Rus donanmaları (VOA)

CNN'nin haberinde, Rusya'nın Hmeimim hava ve Tartus deniz üslerinde kalabilme ihtimaline yönelik HTŞ ile "müzakere ihtimalini" sorguladığı vurgulandı.

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