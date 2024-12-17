Rusya’dan Suriye planı! HTŞ ile gizlice görüştüğü iddia edildi! Pazarlık maddeleri bir bir sıralandı

Rusya'nın Suriye'den çekildiği konuşulurken, The Economist çarpıcı bir iddia ortaya attı. İngiliz dergi, Kremlin ve HTŞ arasında müzakerelerin çoktan başladığını öne sürdü. HTŞ'den bir kaynağın verdiği bilgiye göre yeni yönetimin Rusya'nın üslerinin bir kısmını veya tamamını elinde tutmasına izin vereceğini iddia edildi.

The Economist ayrıca, Tartus limanındaki kira sözleşmesinin devam etmesinin de ihtimal dahilinde olduğuna yer verdi.

The Economist, Rusya'nın HTŞ ile gizli gizli görüştüğünü iddia etti

"İDEOLOJİLERE DEĞİL ÇIKARLARA DAYANIYOR"

İngiliz dergisi, HTŞ'nin ayrıca Esad'ın iade edilme olasılığının düşük olduğunu kabul ettiğini öne sürdü. Dergiye konuşan kaynak, "Kırmızı çizgiler yok" yorumunda bulunurken görüşmelerin ideolojiye değil çıkarlara dayandığının altını çizdi.

Kaynak ayrıca, "Şu anda müzakerelerin ilk adımındayız. İnsanlar yeni bir hayat kurmak istiyorlar. İlişkileri onarmak zorundayız, ülke ölmüş durumda, insanlar çok yoksul." sözlerini kullandı.