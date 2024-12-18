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Şam'da kan donduran görüntüler: İlaç deposundan ceset kalıntıları çıktı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.12.2024 16:20
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Şam’da kan donduran görüntüler: İlaç deposundan ceset kalıntıları çıktı

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de günyüzüne çıkan gerçekler kan dondurur nitelikte. Suriye'nin başkenti Şam'da Seyyide Zeynep bölgesindeki bir ilaç deposunda, çok sayıda ceset kalıntısı ortaya çıkarıldı.

Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de toplu mezarlar ve cesetler bulunmaya devam ediyor.

Suriye'nin başkenti Şam'da ilaç deposunda çok sayıda ceset kalıntısı bulundu (AA)Suriye'nin başkenti Şam'da ilaç deposunda çok sayıda ceset kalıntısı bulundu (AA)

20'DEN FAZLA KİŞİYE AİT CESET KALINTISI

Şam'daki Seyyide Zeynep bölgesinde bir depoda aralarında çocukların da olduğu, 20'den fazla kişiye ait olduğu düşünülen ceset kalıntıları bulundu.

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri inceleme başlattı.

Şam'daki ilaç deposundan ceset kalıntıları çıktıŞam'daki ilaç deposundan ceset kalıntıları çıktı

İLAÇ DEPOSUNDA İNCELEME BAŞLATILDI

Sivil Savunma Yönetim Kurulu Üyesi Ammar Selmo, yaptığı açıklamada, Seyyide Zeynep bölgesindeki ilaç deposunda inceleme başlattıklarını söyledi.

Selmo, "Burası bir ilaç deposu olarak görülüyor ancak içinde soğuk hava deposu bulduk. Deponun çürümüş cesetlerin ve iskeletlerin saklandığı bir alana dönüştüğünü gördük. Ekiplerimiz cesetleri belgelemeye çalışıyor. İskeletleri toplayıp kurbanların sayısını belirlemeye çalışıyoruz." dedi.

Suriye'nin başkenti Şam'da ilaç deposunda çok sayıda ceset kalıntısı bulundu (AA)Suriye'nin başkenti Şam'da ilaç deposunda çok sayıda ceset kalıntısı bulundu (AA)

Cesetlere daha sonra DNA testi yapılacağını belirten Selmo, "Burası Seyyide Zeynep bölgesi. Rejim çökmeden önce bu bölge İranlı milislerin karargahıydı. Bir milis gücü hayalin edin bir yeri işgal ediyor ve cesetleri depoda tutuyor. Bu cesetlere neler yaptıklarını bilmiyoruz. Nerede tutuklandılar, nasıl öldürüldüler bilmiyoruz." diye konuştu.

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