Netanyahu'dan Suriye'deki ABD'li gazeteciye "bomba" kıyak! Saldırmama sözü verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Suriye'de kaybolan Amerikalı gazeteci Austin Tice'nin annesine mektup göndererek, oğlunun olabileceği yerlere hava saldırısı düzenlemediğini söyledi.

NETANYAHU'YA SALDIRI DÜZENLEMEMESİ İÇİN MEKTUP

Axios'ta yer alan habere göre, Tice'nin annesi Debra Tice, oğlunun durumu hakkında Netanyahu'ya mektup yazdı. Anne Tice'nin mektubunda oğlunun Şam yakınında bir hapishanede tutulabileceğine dair "güvenilir bilgilere" sahip olduğunu belirtti.

Tice, bu nedenle Netanyahu'dan İsrail ordusunun, oğlunun olabileceği yerlere hava saldırısı düzenlememesini rica etti.

PİŞKİNCE CEVAP VERDİ: İÇİNİZ RAHAT OLSUN

Axios, Netanyahu'nun anne Tice'ye cevaben yazdığı belirtilen mektuba yer verdi. Netanyahu mektupta, "İsrail ve istihbarat teşkilatlarının konuyla ilgili olarak ilgili Amerikan makamlarıyla tam koordinasyon içinde olduğundan ve İsrail ordusunun Austin'in bulunduğu bölgede aktif olmadığı konusunda içiniz rahat olsun." ifadesini kullandı.

SURİYE'DE KAÇIRILAN ABD'Lİ GAZETECİ

Austin Tice, serbest gazeteci olarak Suriye iç savaşını takip ederken 14 Ağustos 2012'de Şam yakınlarında bir kontrol noktasında kaçırıldı. Bir süre sonra Tice'ın gözleri bağlı şekilde silahlı ve kimliği belirlenemeyen bir grup tarafından tutulduğunu gösteren bir video yayımlandı ancak kaçırılmasının sorumluluğunu bugüne kadar üstlenen çıkmadı.

Tice'ın kurtarılması için 2022 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriyeli yetkililerle doğrudan görüşmeler yaptı ancak şu ana dek ABD'li gazetecinin yerine ve durumuna ilişkin net bir bilgi ortaya çıkarılamadı.