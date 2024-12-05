İran haber ajansından küstah kapak! Başkan Erdoğan’ı hedef alıp Türkiye’yi açık açık tehdit ettiler

Bir haftayı geride bırakan Esad rejimi ve muhalifler arasındaki çatışmalar, İran'ın bölge üzerindeki maksimalist kazanımlarını tehlikeye düşürdü. Türkiye ise ülkenin toprak bütünlüğüne yaptığı açıklamalarla tam kapsamlı bir Suriye diplomasisi yürütmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise mevkidaşlarıyla mekik diplomasisi yürüttü.

Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye, uzun zamandır Esad'a diplomasi elini uzatırken Suriye'ye teyakkuzda olması gerektiği vurgusunda bulundu.

Rejim karşıtı muhalif Suriyelilerin, Halep'ten sonra Hama'yı stratejik üç açıdan kuşatmasının ardından rejimle müttefik İran, bölgedeki kayıplarının acısını Türkiye'ye fatura etti.

TASNİM'DEN KÜSTAH KAPAK

İran haber ajansı Tasnim, küstah bir kapak hazırladı. "Türkiye ABD ve İsrail'in çukurunda" başlığını taşıyan kapakta, İran dini lideri Ali Hamaney'in uluslararası ilişkilerdeki danışmanı Ali Ekber Velayeti'nin sözlerine yer verdi. Tasnim'e konuşan Velayeti, şu skandal sözlere imza attı:

İran haber ajansı Tasnim'den küstah kapak (Tasnim)

"İslam'da uzun bir geçmişi olan, büyük liderlere ve mistiklere sahip olan Türkiye'nin, Amerika ve İslam dünyasının yarattığı boşluğa düşeceğini düşünmemiştik. Suriye'deki son terör olayında Siyonistlerin eli var."

TÜRKİYE'YE AÇIK TEHDİT

Tasnim "Türkiye'nin Suriye'de Terörizme Yatırım Yapma Kumarı ve Karşılaşabileceği 5 Tehdit" başlıklı yayınladığı başka bir analizde ise Türkiye'yi hedef aldı.

"Türkiye'nin Suriye'deki karışıklığa ilişkin dikkat etmesi gereken noktalar var" diyen Tasnim, Türkiye'nin Suriye'de uluslararası boyutu göz ardı ettiğini öne sürdü. Analizde, "Türkiye istemeden de olsa, ABD ve İsrail'in planlarına dahil olmaktadır. Bu ülkelerin amacı, Beşşar Esad hükümetini zayıflatmak ve Suriye'yi yeni istikrarsızlık süreçlerine çekmektir. Ankara, bu adımlarla kendini ABD ve İsrail'in unsuru ya da vekili konumuna düşürmekte ve bölgedeki bağımsız etkili aktör rolünden uzaklaşmaktadır." denildi.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ve İran Dini Lideri Ali Hamaney (Arşiv)

"İRAN DESTEĞİNİ TÜRKİYE'DEN ÇEKER"

Bu saldırının, özellikle Hizbullah ve Filistin direnişi üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu iddia eden Tasnim, İran'ın Türkiye'ye güveninin azaldığını belirtti. Suriye'deki durumun uzun vadede Başkan Erdoğan'ın aleyhine olacağını yazan Tasnim, "Erdoğan, geçmişteki gibi İran'dan gördüğü desteği görmeyebilir. Suriye'deki yenilgi veya darbe tehdidi gibi süreçleri tekrar yaşaması halinde Türkiye, güvene ve desteğe ihtiyaç duyduğu İran'ı arkasında bulamayabilir." dedi.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi (AA)

TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİNE DİL UZATTI

Yayınladığı analizle Türkiye'nin ekonomisine de dil uzatan Tasnim, "Türkiye ekonomisinin büyük bir kısmı turizm ve turistlere dayanmaktadır. Eğer teröristler, çevre ülkelerde kaos yaratmaya yönelik planlar yürütmeye devam ederse, en fazla zarar görecek ülke, turizm ve turist gelirlerine dayanan Türkiye olacaktır." ifadelerine yer verdi.

İran'da Hamaney ve Esad'ın yer aldığı sokak posteri (Arşiv)

KÜRTLER ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE ÖRTÜLÜ TEHDİT

Tasnim analizinde son olarak Suriye'deki Kürtlere yer verirken rejimin Suriye'nin kuzeyinin bir kısmını, Şam ile koordinasyon içinde olan terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye devrettiğini aktardı. Rejimin gitmesi durumunda sözde Türkiye ile savaşmaya motive olan PKK/YPG'nin Türkiye ile ciddi sorunlar yaşadığını öne sürerek Türkiye'ye örtülü tehditte bulundu.