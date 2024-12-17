Trump’ın Erdoğan övgüsünün perde arkası! Dr. Sakman: Erdoğan’ın bölgede güçlü görüyor

DIPAM Başkanı Dr. Tolga Sakman, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarının, 20 Ocak'tan sonra ABD'nin Türkiye politikasının nasıl şekilleneceğini gösterebileceğini belirtti. Sakman, Trump'ın konuşmalarında dikkat ettiği iki önemli unsurdan birinin, Trump'ın sözlerine ABD devlet mekanizmasının nasıl tepki verdiği olduğunu ifade etti. Sakman, "Trump'ın konuşmalarına devlet içerisindeki diğer aktörlerin nasıl tepki verdiği önemli. Trump'ın söylemlerini, ABD devlet mekanizması destekliyorsa, bu uygulayacağı politikalarda bir direnç olmayacağına işaret eder" dedi.

Trump'ın Erdoğan ile ilişkisini, bölgedeki güç dengesine dayandırdığını vurgulayan Dr. Sakman, "Trump gücü seven bir adamdır. Karşısında güçlü birini gördüğünde, ona olan ilgisi artıyor. Erdoğan ile olan yakın ilişkisi, Türkiye'yi bölgede daha güçlü gördüğü için güçlü bir bağ kurdu" şeklinde konuştu. Sakman, Trump'ın 'Suriye'nin anahtarı Türkiye' şeklindeki açıklamasının, Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini bir kez daha perçinlediğini belirtti.