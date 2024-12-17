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Trump’ın Erdoğan övgüsünün perde arkası! Dr. Sakman: Erdoğan’ın bölgede güçlü görüyor

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.12.2024 15:59 Güncelleme: 17.12.2024 16:14
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Trump’ın Erdoğan övgüsünün perde arkası! Dr. Sakman: Erdoğan’ın bölgede güçlü görüyor

ABD’de başkanlık görevini 20 Ocak’ta devralacak Trump’tan Başka Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik övgüler geldi. Trump Suriye konusunda da önemli mesajlar verdi Suriye’nin anahtarının Türkiye’de olduğunu söyledi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Tolga Sakman değerlendirdi.

DIPAM Başkanı Dr. Tolga Sakman, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarının, 20 Ocak'tan sonra ABD'nin Türkiye politikasının nasıl şekilleneceğini gösterebileceğini belirtti. Sakman, Trump'ın konuşmalarında dikkat ettiği iki önemli unsurdan birinin, Trump'ın sözlerine ABD devlet mekanizmasının nasıl tepki verdiği olduğunu ifade etti. Sakman, "Trump'ın konuşmalarına devlet içerisindeki diğer aktörlerin nasıl tepki verdiği önemli. Trump'ın söylemlerini, ABD devlet mekanizması destekliyorsa, bu uygulayacağı politikalarda bir direnç olmayacağına işaret eder" dedi.

TRUMP'IN ERDOĞAN ÖVGÜSÜNÜN PERDE ARKASI!

"TRUMP'IN GÜÇLÜ İLİŞKİLER ARAYIŞI"

Trump'ın Erdoğan ile ilişkisini, bölgedeki güç dengesine dayandırdığını vurgulayan Dr. Sakman, "Trump gücü seven bir adamdır. Karşısında güçlü birini gördüğünde, ona olan ilgisi artıyor. Erdoğan ile olan yakın ilişkisi, Türkiye'yi bölgede daha güçlü gördüğü için güçlü bir bağ kurdu" şeklinde konuştu. Sakman, Trump'ın 'Suriye'nin anahtarı Türkiye' şeklindeki açıklamasının, Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini bir kez daha perçinlediğini belirtti.

Türkiye ile ilişkilerde yeni dönemin işareti! (Ekran görüntüsü / A Haber)Türkiye ile ilişkilerde yeni dönemin işareti! (Ekran görüntüsü / A Haber)

SURİYE'NİN ANAHTARI TÜRKİYE'DE

Dr. Sakman, "ABD'deki bazı yetkililerle de konuştum. Onlar da Türkiye'nin bölgede en önemli aktör olduğunu söylediler. Trump'ın sözleri, ABD devlet mekanizmasının Türkiye'nin bölgedeki rolünü desteklediğini gösteriyor" dedi.

SURİYE'DEKİ EN BÜYÜK SORUN: TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ

Türkiye'nin Suriye'deki etkisini ve karşılaştığı sorunları değerlendiren Sakman, Suriye'nin toprak bütünlüğünün henüz sağlanmadığına dikkat çekti. Sakman, "Suriye'de toprak bütünlüğünü bozan, PKK/YPG/PYD gibi terör örgütleridir. Şu an Suriye haritası iki renkten oluşuyor ve geriye sadece teröristler kaldı" diye belirtti. Özellikle Suriye'nin kuzeyinde PYD'nin kaybetmesi durumunda, bölgedeki terör örgütlerinin dağılacağının altını çizdi.

Suriye'de en büyük sorun toprak bütünlüğü! (Ekran görüntüsü / A Haber)Suriye'de en büyük sorun toprak bütünlüğü! (Ekran görüntüsü / A Haber)

AYN EL ARAP'TA SON DURUM

Sakman, Ayn El Arap'taki son durumu da değerlendirerek, "Ayn El Arap'ta çok hızlı bir değişim yaşanıyor. Günler içinde burası SMO'nun kontrolüne girebilir ve teröristlerden temizlenebilir" dedi. Bu gelişme, Türkiye'nin Suriye'deki terörle mücadele ve bölgedeki etkinliğini artıran önemli bir adım olarak görülüyor.

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