İran’ın dini lideri Hamaney’den Suriye açıklaması! Örtülü bir şekilde Türkiye’yi hedef aldı! Şam’ın düşmesine en çok Tahran bozuldu!

Son günlerde kendi halkına ettiği işkence ile gündemden düşmeyen Beşşar Esad'ın müttefiki İran'dan, Suriye'de yaşananlara ilişkin açıklama geldi.

Kendi halkı savaş ve sefaletle boğuşurken lüks hayatından ödün vermeyen ve Suriye'nin zenginliğini yalnızca kendi ailesine mal eden Esad'ın düşüşü İran'a rahatsızlık verdi. Suriye'deki gelişmelerin ABD ve İsrail'in oyunu olduğunu iddia eden Hamaney, danışmanı Ali Ekber Velayeti'nin geçtiğimiz hafta yaptığı gibi Türkiye'ye İsrail ile iş tutma iftirasında bulundu. Türkiye'yi örtülü bir şekilde hedef alan Hamaney, Suriye'deki iç savaşın faturasını kendince Türkiye'ye kesti.

Suriye'nin diktatör ve devrik başkanı Beşşar Esad ile Hizbullah'ın ABD suikastıyla ölen başkanı Hasan Nasrallah

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre Hamaney "Esad'ın düşüşünün ABD ve İsrail'in ortak planının sonucu olduğunu" öne sürdü.

TÜRKİYE DİYEMEDİ, ÖRTÜLÜ HEDEF GÖSTERDİ

İran'ın dini lideri, "Suriye'de olanların ortak bir Amerikan-Siyonist planının sonucu olduğuna dair hiçbir şüphe olmamalı. Evet, komşu bir devlet açık bir rol oynadı ve oynamaya devam ediyor. Bu herkes tarafından görülebilir. Ancak asıl komplocu, birincil planlayıcı ve komuta odası ABD ve Siyonist rejimde bulunuyor. Kanıtlarımız var ve bu kanıt şüpheye yer bırakmıyor." şeklinde konuştu.

İran dini lideri Ali Hamaney (AA)

"KAYBEDİLEN YERLER GERİ ALINACAK"

Hamaney Beşar Esad'ın devrilmesinden sonra İsrail karşıtı "direnişin" zayıflamasının Tahran'ın gücünü azaltmayacağını savundu.

Hamaney "Direnişin anlamını bilmeden, direniş zayıfladığında İslami İran'ın da zayıflayacağını düşünüyor. İran güçlü ve kudretli ve daha da güçlenecek. Suriye'de kaybedilen yerler geri alınacaktır." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin diktatör devrik başkanı Beşşar Esad ile İran dini lideri Ali Hamaney (Arşiv)

İRAN BASINI HAMANEY'İ "SALLAMADI"

İran Dini Lideri Ali Hamaney'in tüm konuşmalarını canlı yayınlayan devlet televizyonları, Hamaney'in Esad rejiminin devrilmesiyle ilgili açıklamalarını canlı yayınlamayarak normal akışlarına devam etti. İranlı gazeteci Fardad Farahzad "Bir gariplik var. Hamaney'in konuşması, İran televizyonlarında canlı yayınlanmadı." dedi.

ÖNCE DANIŞMANI SALDIRMIŞTI

İran eski dışişleri bakanı ve Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti de geçtiğimiz hafta "Maalesef Türkiye, ABD ve İsrail'in kurduğu tuzağa düşerek Suriye'de siyonist rejimin elindeki bir araç haline geldi" ifadeleriyle Türkiye'ye nefret kusmuştu.

Hamaney'in danışmanı Ali Ekber Velayeti (Tasnim)

BAKAN FİDAN'I DA HEDEF ALMIŞLARDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı da açıkça hedef alan Velayeti, "Sayın Hakan'ın Türkiye'nin dış politikasındaki sorunları çözeceğini umuyorduk" diyen Velayeti "İslam'da köklü geçmişi olan, büyük büyükleri ve mutasavvıfları olan Türkiye'nin, Amerika ve Siyonistlerin açtığı çukura düşeceğini düşünmüyorduk" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.