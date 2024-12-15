Elleri kanlı diktatörün işkencelerini kanıtlayacak 1.3 milyon belge! Esad’ın sonu için 13 yıldır topluyorlar!

Suriye'de terör rejimini uygulayan Beşşar Esad'ın yandaşlarını yakalamak ve adalet sürecini başlatmak için dünya çapında bir mücadele sürüyor.

Esad, eşi ve çocukları Rus destekçileri tarafından güvenli bir yere, Moskova'ya kaçırılırken, askeri ve güvenlik teşkilatındaki binlerce rejim subayının hayatlarını kurtarmak için kaçtığı düşünülüyor.

Arkalarında sadece işkence, yıkım, yolsuzluk ve sefelaet bırakan Esad ve adamlarının işlediği insanlık suçlarına ilişkin kanıtların Avrupa'nın bir şehrinde 13 yıldır toplandığı ortaya çıktı. Buna göre 406 kutunun içinde Esad ve yandaşlarını ömür boyu hapse atabilecek 1,3 milyondan fazla belge bulunuyor.

ÇOBAN VE TÜCCAR KILIĞINDA KAMYONLARDAN SALLARA...

Esad suçları arşivi, 61 yaşındaki Kanadalı avukat ve savaş suçları araştırmacısı Bill Wiley ve kanıtları toplayıp dışarı çıkarmak için inanılmaz riskler alan sahadaki Suriyeli ekibi tarafından son 13 yılda toplandı.

Wiley'in ekibindeki Suriyeliler, çoban ve tüccar kılığında, kamyonlardan sallara kadar her yolu kullanarak, kontrol noktalarından evrak dolu dosya kolilerini taşıdı.

Bill Wiley, soruşturmacı ekibi tarafından Suriye'de toplanan yüzlerce kutu delilden bazılarıyla birlikte (ZED JAMESON SUNDAY TIMES)

Esad suçları arşivi için çalışan Suriyelilerden biri rejim tarafından öldürülerek hayatını kaybetti, diğeri yaralandı ve biri de bir isyancı grup tarafından kaçırıldı. Birçoğu ülkeden güvenli bir yere götürülmek zorunda kaldı. Bazı evraklar, onları taşımak çok tehlikeli olduğu için saklanma yerlerinde bırakıldı.

BİRÇOĞU ESAD TARAFINDAN BİZZAT İMZALANMIŞ BELGELER

Risklere rağmen, Wiley'nin İngiltere, Almanya ve ABD hükümetleri tarafından finanse edilen örgütü Uluslararası Adalet ve Hesap Verebilirlik Komisyonu (CIJA) tarafından dijital olarak taranmak ve analiz edilmek üzere yüzlerce kilo ağırlığındaki belgeleri teker teker depoladı.

Birçoğu Suriye rejiminin kaşesiyle kabartılmış veya Esad ve diğer üst düzey yetkililer tarafından imzalanmış olma özelliği taşıyor.

Wiley, belgelerin Beşşar Esad'ın cinayeti yönettiğini gösterdiğini söylüyor (ZED JAMESON SUNDAY TIMES)

The Times'ın haberine göre kanıtlar; 50 yıl boyunca hapsetmeler, infazlar, kaybetmeler, cinsel istismarlar, testis yakmalar ve kendi halkına karşı kimyasal silahlar kullanan bir diktatörlüğün hikayesini anlatıyor.

"İNSANLARI ÖLDÜRMEK BÜROKRATİK GÜNLÜK BİR İŞTİ"

Esad rejiminin bugüne kadar kaç kişiyi öldürdüğünü kimse bilmiyor. Birleşmiş Milletler, 2011'den bu yana 300.000'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini ve en az 100.000 Suriyelinin kaybedildiğini tahmin ediyor.

Washington'daki Suriye Adalet ve Hesap Verebilirlik Merkezi'ni kuran ve aynı zamanda kanıt toplayan eski bir mahkum olan Muhammad al Abdallah, The Times'a verdiği demeçte "Bu bürokratik bir öldürme makinesiydi. Bu insanları öldürmek bürokratik bir günlük işti" dedi.

Rejim güçlerinin öldürdüğü sivilleri yığıp ateşe verdiği evler (AA)

"EMİRLERİ BİZZAT ESAD VERİYORDU"

Belgeler arasında, Esad'ın Mart 2011'de halk ayaklanmasıyla başa çıkmak için kurduğu merkezi kriz yönetim hücresinin tutanakları da yer alıyor.

Bu kriz yömnetim hücresi iç savaşın ilk yıllarında neredeyse her gece toplandı ve muhalefeti ezmek için stratejiler tartışıldı. Hücre, her eyaletteki güvenlik komitelerinden ve istihbarat ajanlarından raporlar talep etti. Önbellekteki belgeler, bu raporların geldiğini, alınan kararları ve verilen emirleri, ardından muhalifleri bastırmalarının başarısına ilişkin raporları gösteriyor.

Suriye'nin diktatörü kaçak Beşşar Esad (Arşiv)

Wiley, raporlardan derlediği bilgiler ışığında "Esad'ın kişisel ofisine tutanaklar götürülüyordu ve bir katip, o geçerken beklerdi ve kenar notlarında 'bunu yap, bunu yap, bunu yapma' yazardı. O zaman onun sadece bir kukla olmadığını, emir verdiğini ve aldığını anladık." dedi.

Wiley, sahip oldukları belgelerin büyük ihtimalle ʺoradaki delillerin bir damlasıʺ olduğunu söyledi (ZED JAMESON SUNDAY TIMES)

"SEZAR ARŞİVİ"

Ağustos 2013'te, "Sezar" kod adlı Suriyeli bir askeri fotoğrafçı yaklaşık 55.000 fotoğrafı gizlice dışarı çıkardı. Ekibi, güvenlik servislerinden askeri hastanelere teslim edilen tutukluların cesetlerini -bazen günde 50'ye kadar- fotoğrafladı.

ʺSezarʺın arşivlediği 55 bin mahkuma ait fotoğraflardan yalnızca birkaçı (Arşiv)

Her cesedin, bant üzerine veya alnına kalın bir keçeli kalemle karalanmış benzersiz dört haneli bir numarası vardı. Başka bir sayı, kişinin öldürüldüğü istihbarat şubesini gösteriyordu. Birçoğu dövülmüş, sakatlanmış, yakılmış, vurulmuş ve bazı durumlarda eritilmişti bile. Geçtiğimiz hafta, bir inşaat mühendisi olan Usame Osman, Sezar'ın fotoğraflarını gün yüzüne çıkardı.

"PUTİN ONU 3 YIL İÇİNDE İADE EDECEK"

Esad'a şimdilik Moskova'da sığınma hakkı verilmiş olsa da, eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç gibi Wiley, Putin'in onu üç yıl içinde teslim edeceğinden emin olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

"Bunu daha önce gördük, bir diktatör iktidarı kaybediyor ve müttefik bir devlette sığınma hakkı elde ediyor ancak o devlet için hiçbir değeri olmuyor ve bir yük haline geliyor. Charles Taylor'ın [Liberya'dan] ve Laurent Gbagbo'nun başına gelen buydu, bu yüzden Esad'ın başına da gelecek. Üç yıl veriyorum.

Suriye devrik başkanı Beşşar Esad ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (Arşiv)

"ESAD RUSYA'NIN İŞİNE YARAMIYOR"

Ruslar, Libya ve Orta Afrika'daki operasyonları ve ihtiyaç duydukları deniz ve hava üslerini korumak için Suriye'deki yeni yetkililerle anlaşmak isteyecekler. Esad da bu duruma bir tat katmak için Putin veya ekibi tarafından işin içine pazarlık niyetiyle dahil edilebilir. Onu neden geri vermesinler ki? Onlar için hiçbir işe yaramıyor ve ona hiçbir şey borçlu değiller."

FAİLLERİN LİSTESİ TEK TEK LİSTESİ ÇIKARILIYOR

Diğer öncelik ise Esad'la birlikte savaş suçları işleyen faillerin takibi. Wiley'in Esad arşivi, olaya karışan insan sayısını çok net bir şekilde gösteriyor.

Wiley, "50 yıllık terörden ve çok sayıda insanın öldürülmesinden ve işkence görmesinden bahsediyorsunuz - bunun için devasa bir yapıya ihtiyaç var. Sadece güvenlik ve istihbarat teşkilatlarından binlerce ve binlerce adam var ve deli olmadıkları sürece evde vurulmayı bekleyeceklerini sanmıyorum." dedi.

İŞTE SAVAŞ SUÇU İŞLEYENLERDEN BİRKAÇI

Bunların arasında, kötü şöhretli 4. Zırhlı Tümen'i komuta eden ve rejimin uyuşturucu kaçakçılığı işini yürüten Esad'ın acımasız küçük kardeşi General Mahir el-Esad gibi önemli isimler de var. Mahir'in ayrıca Irak üzerinden Rusya'ya gittiği söyleniyor. Diğerleri arasında Ulusal Güvenlik Bürosu'nun eski başkanı Ali Memlük ve hava kuvvetleri istihbarat şefi Cemil Hasan var.

Ailenin uyuşturucu işini ele geçiren Esad'ın küçük kardeşi Maher (solda) kaçıyor. Esad, kardeşleri Bassel, Majd ve Bushra ile birlikte (soldan sağa). Annesi Anisa ve babası Hafez, önde (AFP)

Wiley, "Bu, tarihin en belgelenmiş baskıcı rejimi, Naziler gibi ama bilgisayarlarla." dedi.

NAZİLERDEN DANIŞMANLI ALDI İDDİASI

Nitekim 1970-2000 yılları arasında iktidarda kalan Esad'ın babası Hafız Esad'ın, Holokost mimarı Adolf Eichmann'ın yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Şam'a sığınan eski bir Nazi olan Alois Brunner'den işkence yöntemleri konusunda tavsiye aldığı söyleniyor.

CIJA'nın belgeleri, dünya genelinde rejim yetkililerine karşı bazıları gıyaben olmak üzere şimdiye kadar 13 davada kullanıldı.

Eski bir Nazi olan Alois Brunner'in Esad'ın babası Hafız Esad'a danışmanlık yaptığı söyleniyor (AFP)

"ESAD MUTLAKA YARGILANACAK"

Suriye, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olmayan bir ülke değil ve Suriye için uluslararası bir mahkeme kurma yönündeki önceki girişimler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya ve Çin tarafından veto edilmişti.

Bu nedenle 2016 yılında BM, üst düzey rejim figürlerine karşı davalar oluşturmak amacıyla Uluslararası, Tarafsız ve Bağımsız Mekanizma adlı benzersiz bir yarı-savcılık organı kurdu.

Mekanizma'nın başkanı Robert Petit, "Bu, devletin tüm kaynaklarını temelde tek bir şey için -kendi halkını bastırmak için- kullanan bir rejim. Bu yüzden bir liste yapmak zor değil." dedi ve şöyle devam etti:

"Önemli bazı kişilerin çoktan kaçtığını veya yer altına çekildiğini biliyoruz ve yerlerini tespit etmek için tüm kaynaklarımızı kullanacağız. Suriye'de sürdürülebilir barış istiyorsak adaleti sağlamak temelde önemlidir. İntikam ve şiddet hiçbir şey inşa etmez."

Wiley gibi Petit de Esad'ın yargılanmaktan kaçamayacağına inanıyor:

"Zaman alabilir ama iki hafta önce kim Esad'ın iktidardan düşüp kaçacağına inanırdı ki. Dünya değişti ve her şey mümkün."