Devrik Esad’ın milyarlarca dolarlık captagon kaçakçılığı: Yüzde 80’i onun döneminde...

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ticaretinden milyar dolarlık kazanç elde ettiği "captagon" adlı uyuşturucu madde, rejimin devrilmesiyle yeniden gündeme geldi.

Sosyal medya ve bazı haber kaynaklarında yer alan görüntülerde, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında bulunduğu belirtilen ve Esed'in kardeşi Mahir tarafından komuta edildiği söylenen bir askeri karargah deposunda bağımlılık yapan captagon dolu çok sayıda kutunun bulunduğu iddia edildi.

Videoda, deponun zemininde uyuşturucu yapımında kullanılan ekipmanlar ve hap yığınları yer aldı. Görüntüleri kayda alan kişi, söz konusu deponun, "captagon haplarının üretildiği en büyük tesislerden biri" olduğunu söyledi.

Görüntüler, Esed'in ortakları ve akrabaları tarafından kurulan milyarlarca dolarlık yasa dışı uyuşturucu endüstrisinin yeniden gündeme gelmesine vesile oldu.

135 MİLYAR DOLARLIK SERVET KAÇIRILDI

Suriye rejiminin eski istihbarat yetkililerinden Halid Beyye'nin açıklamalarına göre, Beşar Esad ülkesinden tam 135 milyar dolar kaçırdı.