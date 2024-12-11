Devrik Esad Suriye’den nasıl kaçtı? Kremlin’e yakın isim o geceyi bir bir anlattı: Kaç yoksa Kaddafi ile aynı sonu paylaşacaksın!

Suriye'de 2011 ylında başlayan iç savaşı kanlı Beşşar Esad rejiminin karşıtları muhalifler, 11 günde bitirdi ve Şam'daki Baas rejimini köküenden kazıdı. Ülkeden kaçmaktan başka şansı kalamayan Esad, Rusya'ya sığınırken nasıl kaçtığının detaylarını Kremlin'e yakınlığıyl bilinen Rami El Şair anlattı.

Buna göre Moskova, muhalefete direnmeme taahhüdü karşılığında eski başkana güvenli bir çıkış teklif etti.

Suriye'deki muhaliflerin oldukça hızlı ilerlemesi karşsında Suriye Başbakanlık Ofisini bilgilendiren Moskova, Beşşar Esad'a hızla bir siyasi girişim başlatarak muhalefetle diyaloğa açılması gerektiğini ve muhaliflerin saldırısına karşı caydırma operasyonunun başlamasını engellemesi gerektiğini söyledi.

Londra merkezli Şarkul Avsat'a göre bu, Rusya'nın Suriye Cumhurbaşkanlığı'na verdiği 'acil tavsiyeydi.'

"HIZLA KARAR ALINDI"

Rusya'nın karar alma çevrelerine yakın olan danışman Rami Şa'ir Şarkul Avsat'a "Moskova'ya saldırının zamanı, büyüklüğü ve hedefleri hakkında net bilgiler ulaştığında, geç kalınmıştı ve Moskova'da, ülkenin mezhep savaşı gibi yıkıcı bir duruma sürüklenmemesi için güvenli bir çıkış yolu düzenlenmesi kararı hızla alındı." şeklinde konuştu.

"MOSKOVA ARTIK GEÇ OLDUĞUNU FARK ETTİ"

Şa'ir, "Moskova'nın, saldırının başlamasından önceki günlerde, Türkiye ve İran ile acil telefon görüşmeleri yaparak operasyonu durdurmaya ve siyasi diyalog başlatmaya yönelik çabalar gösterdiğini" belirtti. Ancak Moskova, çok geçmeden, kesin kararın alındığını ve grupların saldırıyı başlatma kararından vazgeçmeyeceğini fark etti.

"MOSKOVA HALKIN DESTEĞİNİ BEKLEMİYORDU"

Şair, Rusya için karar almanın zor olduğunu söyledi. Şair'in aktardığına göre elde edilen istihbarat, saldırının sadece muhaliflerin hazırlığıyla ilgili olmadığını, aynı zamanda geniş bir halk desteğiyle karşılandığını gösterdi. Bu bilgilere göre, eğer saldırı geniş bir alana yayılırsa, Suriyelilerin yaklaşık yüzde 80'i bunu güçlü bir şekilde destekleyecekti.

"REJİMİN ORDUSUNDA MEMNUNİYETSİZLİK HAT SAFHADAYDI"

Şair, Moskova'daki karar alıcıların, bu durumla ilgili yapılan acil görüşmelerin bir kısmının Türkiye ve İran arasında yürütülen müzakerelere odaklandığını öne sürdü.

Şair ayrıca, "Rusya'nın istihbarat verilerinde, Suriye ordusunda, mevcut durumu ve subayların zor yaşam koşullarını göz önünde bulunduran geniş bir memnuniyetsizlik olduğunu" aktardı.

Şair, Moskova'nın rejiminin savunmasının hızla çökeceğini tahmin ettiğini söyledi.

MOSKOVA ESAD'I UYARDI AMA...

Esad'a acil bir mesaj gönderilerek, "Bütün veriler, ülkenin büyük bir felakete doğru gittiğini gösteriyor ve siyasi bir çözüm için derhal diyalog başlatmanız gerektiği" söylendi. Ancak Şa'ir'e göre, Esad, istenilen hızda tepki vermedi.

Moskova, bu aşamada Esad'a, "ordunun bazı bölgelerden çekilmesi ve silahlı karşı koymadan kaçınılması" yönünde bir emir vermesini istedi. Bu talep, Türkiye ve İran ile de koordine edildi.

İran'ın, Suriye savunmalarının zayıf olduğunu bilerek bu senaryoya onay verdiği belirtildi.

MOSKOVA SİNYALLERİ KAPATTI

İki kişi, Rus istihbarat ajanlarının Esad'ı Suriye'deki hava üssü üzerinden uçurarak kaçışı organize ettiğini söyledi. Bunlardan biri, uçağın transponderinin izlenmemesi için kapatıldığını söyledi.

"KAÇ YOKSA SADDAM HÜSEYİN VE KADDAFİ'YLE AYNI SONU PAYLAŞACAKSIN"

Bir savunma ve güvenlik düşünce kuruluşu olan Moskova merkezli Strateji ve Teknoloji Analiz Merkezi başkanı Ruslan Pukhov, Rusya'nın Esad'a pes etmesini söylemesinin "çok mantıklı" olduğunu, çünkü bir duruşmanın ardından 2006'da asılan Kaddafi veya Irak lideri Saddam Hüseyin'le aynı kaderi paylaştığı bir kan gölünden kaçınmak istediğini söyledi.

ASTANA TOPLANTISI BAŞLAYINCA ESAD'A TALİMAT VERİLDİ

Şa'ir, "Artık Suriyeli ordu kontrolü kaybetmişti, özellikle Humus'un kuşatma altına alınmasıyla birlikte, Moskova'da, Doha'daki Astana Grubu toplantısının yapılmak üzere olduğunu görmekteydik." dedi. Bu süreçte, Esad'a güvenli bir çıkış garantisi verildi ve karşı koymama talimatları verildi.