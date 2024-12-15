İsrail tankı namlusunu A Haber'e çevirdi! Türk televizyonlarında bir ilk... İmza görüntüler
Gazze ve Lübnan’daki işgal politikasını sürdüren İsrail bu kez de Suriye topraklarına göz dikmeye kalktı. 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından fırsat kollayan işgal devleti Suriye’nin güneyindeki köylere giriş yaptı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ İsrail işgalini anbean görüntüledi. İsrail tankı namlusunu A Haber'e çevirdi. İşte Türk televizyonda bir ilke imza atan o anlar…
İsrail, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri ve Suriye'yle arasındaki tampon bölgeye kuvvet göndermişti.
İsrail son olarak Suriye'nin güneyindeki Katana beldesinin Cemle, Mezra Beytelcin ve Megar Mir köylerini de işgal etti.
A HABER İSRAİL İŞGALİNİ GÖRÜNTÜLEDİ
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel: İsrail güçleri Suriye'deki köylere girmeye devam ediyor. Tanklar artık bulunduğumuz köylere girmeye başladı. İsrail tankları sokakları talan ediyor, sivilleri bölgeden gönderiyorlar.
Tanklar bulunduğumuz noktaya ilerliyor. Bir yandan da havadan görüntüler alıyorlar. Köylere giriş yapmaya devam ediyorlar.
İSRAİL TANKI NAMLUSUNU A HABER'E ÇEVİRDİ
İsrail tankı namlusunu bize doğru çevrildi. Buradan da ayrılmamız gerekiyor. Tankın namlusu üstümüzde.
İsrail, Suriye topraklarını işgal etmeye devam ediyor. Özellikle Suriye topraklarındaki köylere giriyorlar. Hem karadan hem havadan saldırılar sürdürmeye devam ediyorlar. Bir taraftan Lübnan toprakları diğer taraftan Suriye toprakları… Şu anda tanklar İsrail askerleri tarafından köyün içerisine sokuldu. Artık Suriye'nin Şam istikametine doğru ilerleyecekler mi göreceğiz.
Kayda aldığımız görüntüler Türk televizyonlarında ilk kez A Haber ekranlarında izleniyor.
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, tarihe geçecek görüntülerin ardından yaşananları aktardı:
İsrail askerlerinin köylere nasıl girip talan ettiğini sizlerle paylaştık. Filistin'de görev yaptığımız sürece Batı Şeria'da İsrail güçleri sokakları buldozerle kazıp tanklarla talan ediyordu. Aynı manzaraya Suriye'de de karşılaştık.
İsrail işgalci politikasına sürdürmeye devam ediyor. Köy ve kasaba içerisinde çok sayıda İsrail askeri olduğunu vurgulayalım.
Tank bizi fark ettiği sırada, bölgede 3 sivil İsrail askerlerine gitmemek için direniyordu. Ardından aralarından bir İsrail askeri bizi fark etti ve silahını bize çevirdi. Devamında oradaki tank bize doğru geldi ve kum birikintisinin arkasından namlusunu üzerimize çevirdi. Biz de yaşananların ardından bölgeden çıkmak zorunda kaldık.
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