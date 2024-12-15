İsrail tankı namlusunu A Haber’e çevirdi! Türk televizyonlarında bir ilk... İmza görüntüler

A Haber'den tarihi görüntüler

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, tarihe geçecek görüntülerin ardından yaşananları aktardı:

İsrail askerlerinin köylere nasıl girip talan ettiğini sizlerle paylaştık. Filistin'de görev yaptığımız sürece Batı Şeria'da İsrail güçleri sokakları buldozerle kazıp tanklarla talan ediyordu. Aynı manzaraya Suriye'de de karşılaştık.

İsrail işgalci politikasına sürdürmeye devam ediyor. Köy ve kasaba içerisinde çok sayıda İsrail askeri olduğunu vurgulayalım.

Tank bizi fark ettiği sırada, bölgede 3 sivil İsrail askerlerine gitmemek için direniyordu. Ardından aralarından bir İsrail askeri bizi fark etti ve silahını bize çevirdi. Devamında oradaki tank bize doğru geldi ve kum birikintisinin arkasından namlusunu üzerimize çevirdi. Biz de yaşananların ardından bölgeden çıkmak zorunda kaldık.