Suriye’de harita değişti! Muhaliflerin sıradaki hedefi Münbiç

Rejim karşıtı muhaliflerin 28 Kasım'da başlattığı saldırıların devam ettiği Suriye'de harita değişti. Tel Rıfat ve İdlib'in tamamında, Halep'in ise büyük bölümünde kontrolü ele geçiren rejim karşıtı güçler, Hama'da ilerleyişine devam ediyor.

Suriye Milli Ordusunun hedefi ise artık PKK/YPG'nin kontrolündeki Münbiç. Rejim karşıtı muhaliflerin başlattığı saldırı sonrasında Suriye Milli Ordusu da hedefine Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekat bölgesinin arasında kalan PKK/YPG'nin kontrolündeki Tel Rıfat'ı aldı.

Özellikle terör koridorunun önlenmesi için harekat bölgelerindeki Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve Özel Harekat Başkanlığı'nın timlerini sürekli hedef alan Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristler bu bölgeden temizlendi.

Suriye'de muhaliflerin başlattığı operasyon sonrası harita değişti

HARİTA DEĞİŞTİ

Sabah'ın haberine göre Kilis'e havan ile saldırıların yapıldığı, birçok eyleme katılan teröristlerin Türkiye'ye sızdığı 4 binden fazla terör unsurunun bulunduğu Tel Rıfat'ın PKK/YPG'nin alınmasıyla masadaki harita da değişti.

Harekat bölgelerinin arasında "ur bölgesi" olarak adlandırılan PKK/YPG'nin kontrolündeki Tel Rıfat'ın Suriye Milli Ordusu'nun "Özgürlük Şafağı" operasyonuyla eline geçmesiyle stratejik iki hava üssünün de kontrolü sağlanmış oldu.

Muhaliflerin başlattığı operasyon öncesi harita ( A HABER ARŞİV)

HAVA ÜSSÜ RUSLAR GİDİNCE PKK KONTROLÜNE GİRMİŞTİ

Tel Rıfat'ı işgalden kurtaran muhalifler stratejik önemde bulunan Minnığ Havalimanı ile Kuveyris Hava üssünü de ele geçirdi. Son derece kritik önemdeki Minnığ Havalimanı uzun süredir Rus askerlerinin bulunduğu bölgeden Rusların çekilmesiyle PKK/YPG'nin işgaline girmişti.

Muhaliflerin başlattığı operasyon sonrası harita ( A HABER ARŞİV)

Havalimanı da PKK/YPG'nin elinden kurtarılırken havalimanının pist bölümünün güvenli olmadığı, terör örgütü PKK/YPG'nin kaçarken bu noktalara mayın tuzakladığı belirtildi.

HEDEF MÜNBİÇ

Tel Rıfat'ın PKK/YPG işgalinden kurtarılmasıyla Suriye'nin kuzeydoğusu ile Tel Rıfat arasında PKK'nın bir terör koridoru oluşturma planı da suya düşmüş oldu.

Özgürlük Şafağı Operasyonuyla hızla sahaya giren Suriye Milli Ordusu, Rakka-Halep arasındaki yolu keserek PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturmasına engel oldu.

SMO, şimdi Tel Rıfat'ın ardından Fırat'ın batısındaki PKK/YPG kontrolündeki Münbiç için de operasyon hazırlıklarına başladı.

Eğer operasyon başarıyla gerçekleşirse, Türkiye sınır hattına paralel yerleşmeye çalışan PKK/YPG Fırat'a kadar olan bölgeden temizlenmiş olacak.