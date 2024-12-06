06 Aralık 2024, Cuma
Haberler Dünya Haberleri Hamas’tan İsrail ordusuna darbe! Mayınlı tuzak

Hamas’tan İsrail ordusuna darbe! Mayınlı tuzak

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.12.2024 06:31
ABONE OL
Hamas’tan İsrail ordusuna darbe! Mayınlı tuzak

Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları, Gazze’de bulunan 50 kişilik bir İsrail piyade birliğinin mayın saldırısı ile hedef alındığını açıkladı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına Hamas'tan misilleme geldi. Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Tel El Hava mahallesinde bulunan 50 kişilik bir İsrail piyade birliğinin mayın saldırısı ile hedef alındığını bildirildi.

Hamas'tan İsrail ordusuna darbeHamas'tan İsrail ordusuna darbe

Saldırıya ait fotoğraflar El Kassam Tugayları'na ait sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, İsrail ordusundan konu ile ilgili açıklama yapılmadı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör