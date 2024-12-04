Viral Galeri Viral Tıkla Suriye'de SMO'dan yeni hedef! Bölgede hangi askeri güçler var? Dünyanın konuştuğu haritalar A Haber'de

Suriye'de SMO'dan yeni hedef! Bölgede hangi askeri güçler var? Dünyanın konuştuğu haritalar A Haber'de

Suriye'de muhaliflerin Halep ve Tel Rıfat'ta kontrolü sağladıktan sonra ilerleyişini devam ettirmesi sonrası bölgede sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Muhalifler Hama kent merkezine doğru ilerlerken, rejim güçleri de şehrin bir bölümünde yığınak yapıyor. Bölgede Türkiye, Rusya, İran, ABD se Suriye'ye ait askeri varlıklar bulunuyor. Bunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları, Hizbullah ve terör örgütü PKK/YPG'ye ait bazı noktalar da bulunuyor. Tüm bunlar yaşanırken, Suriye Milli Ordusu (SMO) ise bir başka hedef daha belirledi. İşte dünyanın konuştuğu bölgede yaşananlar ve haritalar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.12.2024 13:05 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 13:15
Suriye’de SMO’dan yeni hedef! Bölgede hangi askeri güçler var? Dünyanın konuştuğu harita A Haber’de

Suriye'de muhaliflerin geçtiğimiz hafta başladığı ilerleyiş devam ediyor. Halep'te kontrolü sağlayan muhalifler, ardından Tel Rıfat'ı ele geçirmişti. Hama'da şehir merkezine doğru ilerleyiş sürerken, Esad'a bağlı rejim güçlerinin de bölgede hazırlıklar yaptığı iddia edildi.

Suriye’de SMO’dan yeni hedef! Bölgede hangi askeri güçler var? Dünyanın konuştuğu harita A Haber’de

HAMA'DA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR
Rejim kontrolünde bulunan Hama merkezine 3 ayrı koldan ilerleyen muhalifler, Kamhane-Muharde-Maar Suhur hattında rejim güçleriyle çatışıyor. Çatışmalar Hama'nın merkezinin dış mahallelerine 6 kilometre uzaklıkta kalan bölgelerde sürüyor. Esad'a bağlı güçlerin ise Hama'nın kuzeyinde bir savunma hattı oluşturduğu öğrenildi. Rejim ordusu bölgeye tank sevkiyatı yaparak muhaliflere direnirken, bölgeden her geçen dakika yeni sıcak gelişmeler gelmeye devam ediyor.

Suriye’de SMO’dan yeni hedef! Bölgede hangi askeri güçler var? Dünyanın konuştuğu harita A Haber’de

18-40 YAŞ ARASI ZORLA ASKERİ ALINIYOR
Muhaliflere karşı geri çekilmek zorunda kalan rejim güçleri, gönüllü olmak isteyenlere aylık yaklaşık 3 milyon Suriye Lirası teklif ederek askere alıyor. Bu tutar ülkede memur maaşlarının yaklaşık 10 katına denk durumda... Bazı bölgelerde ise rejim güçlerinin kontrol noktaları kurarak 18-40 yaş arasındakileri ve 6 ay askerlik tecil hakkı olmayan öğrencileri zorla askere aldığı öğrenildi.

Suriye’de SMO’dan yeni hedef! Bölgede hangi askeri güçler var? Dünyanın konuştuğu haritalar A Haber’de

SMO'DA YENİ HEDEF MÜNBİÇ
İlerleyişine devam eden Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) yeni hedefinin Münbiç olduğu ve bölgeyi PKK/YPG güçlerinden arındırmayı hedeflediği öğrenildi. Bu hamle gerçekleşirse, terör örgütünün Fırat'ın batısı ile bağlantısı kesilecek.

Suriye’de SMO’dan yeni hedef! Bölgede hangi askeri güçler var? Dünyanın konuştuğu haritalar A Haber’de

BÖLGEDE HANGİ GÜÇLER VAR? HANGİ BÖLGE KİMİN KONTROLÜNDE?
Suriye'de ülkenin yüzde 70'inin kontrolü Esad rejiminin elinde. Suriye'nin Akdeniz'de açılma noktası olan Lazkiye de Esad kontrolünde. Ülkede Şam'ın doğusundan Fırat Nehri'ne kadar ise yoğun bir İran etkisi görülüyor. Ülkenin güney topraklarında ise Rus etkisi var. Ülkenin kuzeyinde yer alan Ayn el Arab, Münbiç ve Rakka gibi bazı bölgeler ise terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altında bulunuyor.

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