Suriye'de SMO'dan yeni hedef! Bölgede hangi askeri güçler var? Dünyanın konuştuğu haritalar A Haber'de

Suriye'de muhaliflerin Halep ve Tel Rıfat'ta kontrolü sağladıktan sonra ilerleyişini devam ettirmesi sonrası bölgede sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Muhalifler Hama kent merkezine doğru ilerlerken, rejim güçleri de şehrin bir bölümünde yığınak yapıyor. Bölgede Türkiye, Rusya, İran, ABD se Suriye'ye ait askeri varlıklar bulunuyor. Bunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları, Hizbullah ve terör örgütü PKK/YPG'ye ait bazı noktalar da bulunuyor. Tüm bunlar yaşanırken, Suriye Milli Ordusu (SMO) ise bir başka hedef daha belirledi. İşte dünyanın konuştuğu bölgede yaşananlar ve haritalar...