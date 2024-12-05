CANLI | Suriye'de harita değişiyor! Muhalifler adım adım ilerliyor | Hama'ya girdiler

Suriye'de sadece beş günde hem harita değişti hem de güç dengeleri. Halep'in büyük bölümünde ve İdlib'in tamamında kontrolü ele geçiren muhalifler, Hama'da da 20 köyü daha kontrol altına aldı. Rejimin de karşı saldırıya hazırlandığı belirtildi. Hama'nın kırsal kesimlerinde yoğun çatışmalar yaşandığı aktarıldı.

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