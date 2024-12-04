04 Aralık 2024, Çarşamba
Haberler Dünya Haberleri Yıllar sonra eve dönüş! Yerinden edilen Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Yıllar sonra eve dönüş! Yerinden edilen Suriyeliler ülkelerine dönüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2024 19:09 Güncelleme: 04.12.2024 19:11
ABONE OL
Yıllar sonra eve dönüş! Yerinden edilen Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Suriye'de birçok bölge muhaliflerin kontrolüne geçti. Toplam 18 yerleşim yerinde daha hakimiyet sağlandı. Muhaliflerin sıradaki hedefi Hama iken sınır hattında yıllardır ülkesine hasret kalan vatandaşların hareketliliği devam ediyor. A Haber muhabiri Barış Türel’in mikrofon uzattığı Suriye vatandaşı olan Nurettin, “12 senedir Halep’e gidemiyorum uzun yıllardır Türkiye’deydik. Vallahi çok mutluyum evimi çok özledim. Ailemle beraber gideceğiz. Esad’ın baskından kaçtık evimizi bıraktık. Bütün Suriyeliler gitmek istiyor çünkü savaş bitti.” ifadelerini kullanarak vatan hasretini dile getirdi.

Suriye'de muhalif gruplar tarafından başlatılan operasyonda Halep'in kontrol altına alınmasının ardından tersine göç başladı. Hatay ve çevresinde yaşayan çok sayıda Suriyeli ülkelerine dönüyor.

Ailesiyle birlikte Suriye'ye dönen üçüncü sınıf tıp öğrencisi Nurettin'e A Haber muhabiri Barış Türel'in mikrofon uzattı. Nurettin, "Esad'ın baskından kaçtık evimizi bıraktık. Artık bütün Suriyeliler vatanına dönmek istiyor çünkü savaş bitti." ifadelerini kullandı.

"12 senedir Halep'e gidemiyorum uzun yıllardır Türkiye'deydik. Uzun yıllar sonra ilk kez gideceğim, vallahi çok mutluyum evimi çok özledim."

Ailesiyle beraber ülkesine döneceğini ifade eden Nurettin, "Ailemle beraber gideceğiz işlemlerimiz tamamlandı. Önce ben gideceğim ardımdan onlarıda Halep'e yanıma alacağım" dedi.

Suriye'de tersine göç (AA)Suriye'de tersine göç (AA)

"Esad'ın baskından kaçtık evimizi bıraktık. Evimizi yıktı bizi çıkardı."

"Bütün Suriyeliler gitmek istiyor çünkü savaş bitti. Biz orada kalacağız. Orada Tıp okuyorum zaten. Evime döndüğümde Halep'te devam edeceğim okuluma."

Suriyede muhaliflerin ilerleyişi sürüyorSuriyede muhaliflerin ilerleyişi sürüyor

A Haber Tel Rıfat ve HalepteA Haber Tel Rıfat ve Halepte

Terörden temizlenen bölgelerde eve dönüş başladı!Terörden temizlenen bölgelerde eve dönüş başladı! TERÖRDEN TEMİZLENEN BÖLGELERDE EVE DÖNÜŞ BAŞLADI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör