Yıllar sonra eve dönüş! Yerinden edilen Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Suriye'de muhalif gruplar tarafından başlatılan operasyonda Halep'in kontrol altına alınmasının ardından tersine göç başladı. Hatay ve çevresinde yaşayan çok sayıda Suriyeli ülkelerine dönüyor.

Ailesiyle birlikte Suriye'ye dönen üçüncü sınıf tıp öğrencisi Nurettin'e A Haber muhabiri Barış Türel'in mikrofon uzattı. Nurettin, "Esad'ın baskından kaçtık evimizi bıraktık. Artık bütün Suriyeliler vatanına dönmek istiyor çünkü savaş bitti." ifadelerini kullandı.

"12 senedir Halep'e gidemiyorum uzun yıllardır Türkiye'deydik. Uzun yıllar sonra ilk kez gideceğim, vallahi çok mutluyum evimi çok özledim."

Ailesiyle beraber ülkesine döneceğini ifade eden Nurettin, "Ailemle beraber gideceğiz işlemlerimiz tamamlandı. Önce ben gideceğim ardımdan onlarıda Halep'e yanıma alacağım" dedi.

Suriye'de tersine göç (AA)

"Esad'ın baskından kaçtık evimizi bıraktık. Evimizi yıktı bizi çıkardı."

"Bütün Suriyeliler gitmek istiyor çünkü savaş bitti. Biz orada kalacağız. Orada Tıp okuyorum zaten. Evime döndüğümde Halep'te devam edeceğim okuluma."