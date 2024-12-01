Derin devleti ortadan kaldıracak! Trump FBI başkanının yerine sadık dostunu atadı!

ABD'de başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump, ülkenin önemli kurumlarının başına gelecek isimleri belirlemeye devam ediyor.

Seçilmiş Başkan Trump, cumartesi günü yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra kendisinin göreve getirdiği mevcut direktör Christopher Wray'in görev süresi dolmadan yerine Kash Patel'i FBI direktörü olarak aday göstermeyi planladığını duyurdu.

Sosyal medya hesabı Social Truth'tan açıklamada bulunan Trump Patel için "Kash, kariyerini yolsuzluğu ifşa ederek, adaleti savunarak ve Amerikan halkını koruyarak geçiren parlak bir avukat, araştırmacı ve 'Önce Amerika' savaşçısıdır." ifadelerini kullandı.

Senato onayı gerektiren bu pozisyon, Patel'in kamu savunucusu, federal savcı, üst düzey Temsilciler Meclisi çalışanı ve Trump'ın ilk Beyaz Sarayı ile Pentagon'unda danışman olarak görev aldığı hızlı kariyer yükselişinin bir sonraki adımı olacak.

Donald Trump'ın yeni FBI direktörü Kash Patel (Arşiv)

Patel'in seçilmesi, Trump'ın 2017'deki ilk döneminde Wray'in selefi James Comey'i görevden aldıktan sonra atadığı Wray'i fiilen kovduğu anlamına geliyor. Bu durum büro için ileride başka büyük değişikliklerin de olacağının sinyalini veriyor.

TRUMP'IN FBI'A BAKIŞ AÇISI

Trump, James Comey'i kovduktan sonra 2017'de FBI direktörlüğüne Wray'i aday gösterdi, ancak 2021'de görevden ayrılmadan önce Wray'e karşı soğuk davranmaya başladı. Trump'ın FBI'a bakış açısı, Ağustos 2022'de sahibi olduğu Mar-a-Lago tatil beldesinde arama yapılmasının ardından daha da kötüleşti ve Trump daha sonra gizli belgeleri sakladığı iddiasıyla suçlandı.

Mevcut FBI dörektörü Christopher Wray (AFP)

FBI uzun zamandır Trump'ın öfkesinin hedefi oldu. Trump 2016-2020 başkanlık döneminde ve sonrasında ülkenin önde gelen kolluk kuvvetini "çok bozuk" olarak niteledi ve "Amerika'nın güvenini kaybettiğini" söyledi.

Trump ayrıca ilk döneminde FBI direktörü olarak seçtiği Wray'i yıllar boyunca eleştiri konusu yaptı.

Mevcut FBI dörektörü Christopher Wray (AFP)

HAKKINDAKİ SUÇLAMALARI "ASILSIZ" BULDU

Patel, geçen Pazar günü Fox News Channel'da katıldığı bir programda röportaj verdi. Patel, eski FBI müdür yardımcısı Andrew McCabe'nin, Patel'in kurumda liderlik rolünde olması durumunda FBI'ın hiçbir bölümünün "güvende" olmayacağını söylemesi sorulduğunda, bu suçlamaların asılsız olduğunu söyledi.

Donald Trump'ın yeni FBI direktörü Kash Patel (Washington Post)

Patel, "Bana tehlikeli diyenlerden, anayasal ihlallerde bulunduğumu veya etik ikilemler yaşadığımı gösteren bir kanıt, bir delil isteyelim. Buna verecekleri cevabı duymayı çok isterim." dedi.

"DERİN DEVLETİ" ORTADAN KALDIRACAK

Patel, 2023'te yayınlanan "Hükümet Gangsterleri: Derin Devlet, Gerçek ve Demokrasimiz İçin Savaş" adlı kitabında Trump'a karşı "kolluk kuvvetlerini" ele geçiren "çılgın taraftarları" sert bir şekilde eleştirdi.

Patel, kitabında "derin devlet" olarak adlandırdığı yapının seçilmiş liderleri, gazetecileri, büyük teknoloji patronlarını ve "seçilmemiş bürokrasi üyelerini" kapsadığını söylüyor ve onu "demokrasimiz için en tehlikeli tehdit" olarak nitelendiriyor.

Donald Trump'ın yeni FBI direktörü Kash Patel (AFP)

Her fırsatta eleştiri oklarını FBI'a yönelten Patel, Eylül ayında verdiği bir podcast röportajında, teşkilatın Washington DC'deki genel merkezinin dağıtılıp "derin devletin müzesine" dönüştürülmesi çağrısında bulunmuştu.

Başkan Yardımcısı seçilen JD Vance, geçen hafta Trump ile birlikte FBI direktörü adaylarıyla görüştüklerini belirtmiş ve sosyal medyada "derin devleti ortadan kaldıracak bir FBI direktörü bulmanın önemli olduğunu" yazmıştı.

TRUMP'IN AZILI SAVUNUCUSU

Patel uzun zamandır Trump'ın desteklediği davaların ateşli bir destekçisi olarak biliniyor.

Donald Trump'ın yeni FBI direktörü Kash Patel (AP)

FBI'ın Ağustos 2022'de Trump'ın Mar-a-Lago'daki evinde Trump'ın orada sakladığı gizli belgeleri bulmak için yaptığı benzeri görülmemiş aramanın ardından Patel , eski başkanın Beyaz Saray'dayken sakladığı belgeleri "gizliliği kaldırılmış" olarak ilan ettiği ve bu nedenle bunlara sahip olmasının suç olmayacağı yönünde bir teori ortaya atmıştı.

Donald Trump'ın yeni FBI direktörü Kash Patel (AP)

ELON MUSK'TAN PATEL'E ONAY

Bu ayın başlarında, Trump'ın en önemli danışmanlarından biri olan Elon Musk, Patel'in FBI görevine adaylığı hakkında, sahibi olduğu sosyal medya platformu X aracılığıyla görüş bildirdi. Patel'i göreve onaylayan en önemli Trump müttefiklerinden birinin tweetine "100" emojisiyle yanıt verdi.

Seçilmiş Başkan Donald Trump'ın danışmanlarından Amerikalı milyarder Elon Musk (AP)

Wall Street Journal'ın haberine göre Patel, Trump'ın sadık destekçileri arasında bile tartışmalı bir figür ve kendini sürekli öven biri olarak görülüyor; seçilmiş başkan için değeri büyük ölçüde sözde derin devlete duyulan ortak nefretten kaynaklanıyor.

ADALET BAKANLIĞI'NDA KAPSAMLI BİR TEMİZLİK ÇAĞRISI

CNN'in haberine göre Patel kitabında ayrıca Adalet Bakanlığı'nda "kapsamlı bir temizlik" çağrısında bulunuyor ve bakanlığın Demokrat Parti'nin üst düzey üyelerini koruduğunu, ilk Trump yönetimi sırasında bilgi sızdıran kişileri yargılamadığını ve Cumhuriyetçileri ve müttefiklerini haksız yere hedef aldığını savunuyor.

Donald Trump'ın yeni FBI direktörü Kash Patel (AFP)

"KORKUTUCU"

Trump'ın geçiş sürecine yakın çok sayıda kaynak, daha önce Patel'in FBI direktörü olarak atanması olasılığı konusunda derin endişelerini dile getirmişti. Bu görevde Patel, başkanın siyasi düşmanlarını soruşturma, hassas bilgilerin gizliliğini kaldırma ve kariyerli kamu görevlilerini tasfiye etme gibi geniş yetkilere sahip olacak.

FBI direktörü rolüyle ilgili iç müzakerelere aşina bir kaynak daha önce CNN'e, "Kash büroda korkutucu" demişti.