Trump'tan "hoşbulduk" tarifesi: Üç ülkeye ek gümrük vergisi uygulayacak

Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, sınır güvenliğini sağlamak ve ülkeye fentanil başta olmak üzere uyuşturucu ihracatını engellemek amacıyla Meksika, Kanada ve Çin'e uygulayacağı tarifelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Binlerce insanın Meksika ve Kanada üzerinden geçerek daha önce hiç görülmemiş seviyelerde ülkeye "suç ve uyuşturucu" getirdiğine dikkati çeken Trump, Meksika'dan gelen ve binlerce kişiden oluşan bir "kervanın" şu anda "açık olan" ABD sınırından geçme arayışının durdurulamaz göründüğünü aktardı.

"ÜLKEYE İSTİLAYI DURDURANA KADAR YÜRÜRLÜKTE KALACAK"

Trump, "20 Ocak'ta ilk kararnamelerimden biri olarak, Meksika ve Kanada'dan ABD'ye gelen tüm ürünlere ve saçma açık sınırlarına yüzde 25'lik bir tarife uygulamak için gerekli tüm belgeleri imzalayacağım. Bu tarife, fentanil başta olmak üzere uyuşturucular ve tüm yasa dışı yabancıların ülkemizi istilasını durdurana kadar yürürlükte kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Meksika ve Kanada'nın uzun süredir devam eden sorunu kolayca çözmek için mutlak hak ve güce sahip olduğunu belirten Trump, "Onlardan bu gücü kullanmalarını talep ediyoruz ve bunu yapana kadar çok büyük bir bedel ödemelerinin zamanı gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

ÇİN MENŞELİ ÜRÜNLERE İLAVE TARİFE

Trump, Çin ile de özellikle fentanil olmak üzere ABD'ye gönderilen büyük miktardaki uyuşturucu hakkında birçok görüşme yaptığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çin temsilcileri bana, bunu yaparken yakalanan uyuşturucu satıcılarına en yüksek cezayı, yani ölüm cezasını uygulayacaklarını söylediler ama ne yazık ki bunu hiç yapmadılar ve uyuşturucular, çoğunlukla Meksika üzerinden, daha önce hiç görülmemiş seviyelerde ülkemize akıyor. Bunu durdurana kadar, Çin'e ABD'ye gelen tüm ürünlerinde, ek tarifelerin üzerine fazladan yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulayacağız."

ÇİN'DEN YANIT GECİKMEDİ

Çin Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu yaptığı açıklamada, "ABD'nin Çin'e uyguladığı tarifeler konusunda Çin, Çin-ABD ekonomik ve ticari iş birliğinin karşılıklı olarak yararlı nitelikte olduğuna inanıyor." dedi.

Liu "Ticaret savaşını veya gümrük vergilerini kimse kazanamaz." açıklamasında bulundu.

Fentanil bağımlılığının önemli bir ölüm nedeni olduğu ABD, Çin'e yasadışı finansmanla mücadele ve kimyasallar üzerindeki denetimleri artırma gibi konularda daha sıkı kanun yaptırımları uygulaması yönünde baskı yapıyor.

NE OLMUŞTU?

Haziran ayında Çin'in başsavcısı, kolluk kuvvetlerini uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye odaklanmaya çağırırken, Pekin ve Washington uyuşturucu konusunda ortak bir soruşturma başlatmıştı.

Ağustos ayında, ortak uyuşturucuyla mücadele çalışma grubunun toplantısından birkaç gün sonra Çin, fentanil yapımında kullanılan üç kimyasal üzerindeki kontrolleri sıkılaştıracağını açıklamıştı.