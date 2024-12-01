Beyaz Saray’dan Gazze çıkışı: Hamas rehineleri serbest bırakırsa savaş biter

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın Gazze'de rehine olarak tutulan İsrail kökenli ABD vatandaşı Edan Alexander'ın videosunu yayınlamasına ABD hükümetinden tepki geldi.

"REHİNELER SERBEST BIRAKILIRSA SAVAŞ YARIN BİTER"

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Alexandr'ın ailesi ile temasın sürdüğü belirtilerek, "Eğer Hamas rehineleri serbest bırakmayı kabul etseydi, Gazze'deki savaş yarın ve hatta aylar önce biter ve Gazzelilerin çektiği acılar hemen sona ererdi" ifadeleri kullanıldı.

"ANLAŞMA ŞU AN MASADA"

Hamas'ın rehineleri serbest bırakmayı kabul etmediği savunulan açıklamada, "Başkan Biden'ın geçen hafta söylediği gibi, rehinelerin serbest bırakılması, savaşın durdurulması ve Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması amacıyla bir anlaşma yapmak için elimizde kritik bir fırsat var. Bu anlaşma şu anda masada" denildi. ABD hükümetinin rehinelerin serbest bırakılmasına dönük her türlü çabayı sürdürdüğü vurgulandı.