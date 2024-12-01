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Trump'tan dikkat çeken karar! Dünürü Kushner'i Paris Büyükelçiliğine aday seçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 01.12.2024 01:14 Güncelleme: 01.12.2024 01:43
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Trump’tan dikkat çeken karar! Dünürü Kushner’i Paris Büyükelçiliğine aday seçti

ABD'de seçilmiş başkanı Donald Trump hızla kabinesini belirliyor. Son olarak Trump kızı Ivanka Trump ile evli olan Jared Kushner'in babası iş insanı Charles Kushner'i, ABD'nin Paris Büyükelçiliğine aday gösterdiğini duyurdu. Charles Kushner, 2005'te vergi kaçırma, seks tuzağı kurma ve yasa dışı seçim kampanyası bağışında bulunma gibi suçlamalarla yargılanmış ve 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Trump, başkanlığının bitmesine haftalar kala Kushner'in de olduğu mahkumlar için af kararı almıştı.

Trump, "New Jersey'li Charles Kushner'i ABD'nin Fransa Büyükelçisi olarak aday göstermekten mutluluk duyuyorum. O, ülkemizi ve çıkarlarını temsil edecek güçlü bir savunucu olacak müthiş bir girişimci, hayırsever ve iş adamıdır." ifadelerini kullandı.

ABD'de seçilmiş başkanı Donald Trump (Foto: AA)ABD'de seçilmiş başkanı Donald Trump (Foto: AA)

70 yaşındaki Kushner'in kurucusu olduğu Kushner Companies isimli şirketin, ABD'nin "en büyük ve en başarılı özel gayrimenkul şirketlerinden biri" olduğunu belirten Trump, dünürünün, ABD Holokost Anma Konseyine atandığını, New York ve New Jersey Liman İdaresinde komiser ve başkan olarak görev yaptığını ve ayrıca New York Üniversitesi dahil, önemli kuruluşların yönetim kurulunda yer aldığı bilgilerini paylaştı.

ABD'de seçilmiş başkanı Donald Trump (Foto: AA)ABD'de seçilmiş başkanı Donald Trump (Foto: AA)

Donald Trump, Kushner için "Birlikte, en eski ve en büyük müttefiklerimizden Fransa ile Amerika'nın ortaklığını güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Trump'ın kızı Ivanka Trump ile evli olan Jared Kushner'in babası iş insanı Charles KushnerTrump'ın kızı Ivanka Trump ile evli olan Jared Kushner'in babası iş insanı Charles Kushner

Öte yandan Trump, damadı Jared Kushner'in bir önceki başkanlığı döneminde yaptığı çalışmalardan da övgüyle bahsetti.

TRUMP'IN ÖZEL AF ÇIKARDIĞI İSİMLER ARASINDA YER ALMIŞTI
Charles Kushner, 2005'te vergi kaçırma, seks tuzağı kurma ve yasa dışı seçim kampanyası bağışında bulunma gibi suçlamalarla yargılanmış ve 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Trump, başkanlığının bitmesine haftalar kala 23 Aralık 2020'de aralarında Charles Kushner'in de olduğu mahkumlar için af kararı almıştı.

ABD'de yasalarına göre ülkenin başkanı, suçunu itiraf etmesine veya yargıç tarafından suçlu bulunmasına bakılmaksızın istediği kişi hakkında af kararı çıkarabiliyor.

Charles Kushner'in görevine başlamadan önce ABD Senatosundan onay alması gerekiyor.

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