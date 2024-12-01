Trump’tan Şükran Günü’nde büyük parti! Vur patlasın çal oynasın!

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Mar-a-Lago'da davetlere doymuyor. Demokratçı Kamala Harris'e karşı ezici zaferinin ardından malkanesinde ikinci başkanlığını kutlayan Trump, bu kez Şükran Günü dolayısıyla bir parti verdi.

Page Six'e bilgi veren kaynaklar, yaklaşık 300 kişilik yıldızlarla dolu konuk listesinde Trump'ın VIP masasında oturan Elon Musk ve yakın ailesinin yanı sıra 78 yaşındaki aktör Sylvester Stallone, 72 yaşındaki eski Patriots koçu Bill Belichick ve 24 yaşındaki genç kız arkadaşı Jordon Hudson'ın da yer aldığını belirtti.

Meloni Trupm ve Donald Trump (X)

DÜZENLİ DJ: DONALD TRUMP

Kaynak, "Trump bütün gece DJ'lik yaptı ve 'YMCA' ile açılış yaptı, ardından Elvis hitlerini ve 'Phantom of the Opera' ve 'Ave Maria'yı favori şarkıları olarak çaldı" dedi.

Donald Trump ve Elon Musk Şükran Günü yemeğinde eğlendi (X)

New York Post'un haberine göre Trump'ın üyelik ücretlerinin 1 milyon doları aştığı kulüpte düzenli olarak DJ'lik yapmaktan hoşlandığı belirtiliyor.

TRUMP VİDEOLARA BÖYLE YAKALANDI

Trump'ın Şükran Günü yemeği verdiği sırada, bu seçim döneminde birçok mitinginde çalınan 1970'lerin hit şarkısı "YMCA"yı çalarken viral olan bir videoya yakalandı.

Donald Trump masayı döverek bir ritim tutturdu ve şarkıya eşlik etti

Videoda Trump'ın neşeli bir şekilde yemek masasını dövdüğü ve ardından Musk'ın sırtını şakacı bir şekilde sıvazladığı görülüyor. Musk daha sonra yumruklarını havaya kaldırıyor ve akılda kalıcı melodiye eşlik ediyor.

Elon Musk ve Donald Trump (X)

KENDİNE HAS DANSIYLA TRUMP

Başka bir klipte ise takım elbise giyen Trump, Musk'ın annesi Maye ile birlikte Barron Trump, Melania Trump ve Melania Trump'ın babası Viktor Knavs'ın oturduğu masada dans ederek kendine özgü "Trump dansı" hareketini sergiliyor.

Elon Musk'tan meşhur Trump dansına eşlik (X)

Üzerinde X logosu bulunan siyah bir tişörtün üzerine koyu renkli bir spor ceket giyen Elon Musk, cep telefonuyla dans eden ve coşkulu kalabalığı kaydederken görüldü.

CUMHURİYETÇİLERDEN PARTİYE YOĞUN İLGİ

Üyelere ve misafirlerine açık olan ve kişi başı 350 dolar (içecekler dahil) ücret ödenen yemeğe çok sayıda Cmuhuriyetçi isim de katıldı.

Elon Musk Rocky'nin yıldızı Sylvestek Stallone ile görüşürken (X)

Senatör seçilen Cumhuriyetçi Partili Dave McCormick, cuma günü akşam saatlerinde X'e, eşi Dina Powell ile birlikte Mar-a-Lago'da bir yemek masasında, seçilmiş Başkan Trump, Trudeau ve Cantor Fitzgerald CEO'su Howard Lutnick ile birlikte göründüğü bir fotoğraf paylaştı.

Cumhuriyetçiler partiye yoğun ilgi gösterdi (X)

Fotoğrafta Florida Cumhuriyetçi Partisi Temsilcisi Mike Waltz ve eşi Julia Nesheiwat'ın yanı sıra Kuzey Dakota Valisi Doug Burgum ve Kuzey Dakota'nın First Lady'si Kathryn Burgum da yer alıyor.

ULUSLARARASI GÜNDEM DE MASADA

Associated Press'e konuşan bir yetkili yemekte konuşulan konular arasında ticaret, sınır güvenliği, fentanil, savunma, Ukrayna, NATO, Çin, Ortadoğu ve boru hatlarının yanı sıra gelecek yıl Kanada'da yapılacak G7 zirvesinin de yer aldığını söyledi.

Trump ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Ülkemizi mahvetmek için çok çalışan Radikal Solcu Deliler de dahil olmak üzere herkese Mutlu Şükran Günü." ifadelerini kullanmıştı.