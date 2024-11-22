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Yemen'den İsrail’e füze saldırısı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2024 01:28
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Yemen’den İsrail’e füze saldırısı!

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle Yehuda şehri ile Ölü Deniz kıyısındaki bölgelerde sirenlerin çaldığını açıkladı. Füzenin İsrail topraklarına girmeden önce etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Orta Doğu'daki katliamlarını sürdüren İsrail ordusuna Yemen topraklarından misilleme saldırısı yapıldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen'den İsrail'e bir füze fırlatıldığı belirtildi. Saldırı nedeniyle Yehuda şehri ile Ölü Deniz kıyısındaki bölgelerde sirenlerin çaldığı kaydedilirken, füzenin İsrail topraklarına girmeden önce hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği tahmin edilen Yemen'deki İran destekli Husiler'den ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

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