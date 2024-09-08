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Husilere ait 3 İHA ile 2 füze sistemi ABD tarafından imha edildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 23:55 Güncelleme: 08.09.2024 23:58
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Husilere ait 3 İHA ile 2 füze sistemi ABD tarafından imha edildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Yemen’de İran destekli Husilere ait 3 insansız hava aracı (İHA) ile 2 füze sisteminin imha edildiği belirtildi.

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