Fas'ta askeri eğitim uçağı düştü! 2 ölü
Fas'ın kuzeyinde askeri eğitim uçağı kalktıktan hemen sonra düştü. Korkunç kaza sonucu 2 subay hayatını kaybederken kazanın nedenlerinin araştırılması için bir soruşturma komitesi kuruldu.
Fas'ın kuzeyinde askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 subay hayatını kaybetti.
Fas ordusundan yapılan açıklamada, pilotların eğitimi için tasarlanan "Da-42" tarzı eğitim uçağının, kalktıktan hemen sonra Bin Süleyman bölgesindeki hava üssünde düştüğü bildirildi.
SORUŞTURMA AÇILDI
Kazada, Hava Kuvvetleri mensubu 2 subayın hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca kazanın nedenlerinin araştırılması için bir soruşturma komitesi kurulduğu ifade edildi.