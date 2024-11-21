Fas’ta askeri eğitim uçağı düştü! 2 ölü

Fas'ın kuzeyinde askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 subay hayatını kaybetti.

Fas ordusundan yapılan açıklamada, pilotların eğitimi için tasarlanan "Da-42" tarzı eğitim uçağının, kalktıktan hemen sonra Bin Süleyman bölgesindeki hava üssünde düştüğü bildirildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Kazada, Hava Kuvvetleri mensubu 2 subayın hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca kazanın nedenlerinin araştırılması için bir soruşturma komitesi kurulduğu ifade edildi.