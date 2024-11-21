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Fas'ta askeri eğitim uçağı düştü! 2 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2024 23:55
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Fas’ta askeri eğitim uçağı düştü! 2 ölü

Fas'ın kuzeyinde askeri eğitim uçağı kalktıktan hemen sonra düştü. Korkunç kaza sonucu 2 subay hayatını kaybederken kazanın nedenlerinin araştırılması için bir soruşturma komitesi kuruldu.

Fas'ın kuzeyinde askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 subay hayatını kaybetti.

Fas ordusundan yapılan açıklamada, pilotların eğitimi için tasarlanan "Da-42" tarzı eğitim uçağının, kalktıktan hemen sonra Bin Süleyman bölgesindeki hava üssünde düştüğü bildirildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Kazada, Hava Kuvvetleri mensubu 2 subayın hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca kazanın nedenlerinin araştırılması için bir soruşturma komitesi kurulduğu ifade edildi.

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