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Hizbullah'tan İsrail'in kuzeyine 6 füze saldırısı!

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 07:27 Güncelleme: 24.09.2024 07:29
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Hizbullah’tan İsrail’in kuzeyine 6 füze saldırısı!

Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde iki askeri havaalanı, bir üs ve bir patlayıcı fabrikasını hedef alan 6 füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırıların "Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını, onların cesur ve onurlu direnişini desteklemek ve Lübnan halkını savunmak için" gerçekleştirildiği aktarıldı.

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