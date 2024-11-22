Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’yu darbe girişimiyle suçladı

Brezilya'da 2022'de Lula da Silva ve Jair Bolsonaro arasında gerçekleşen başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan olaylarda Brezilya Federal Polisi, eski Devlet Başkanı Bolsonaro ve 36 kişiyi başkanlık seçimlerindeki yenilgisinin ardından kendisini görevde tutmak için darbe girişiminde bulunmakla suçladı.

Polis, delilerin Brezilya Yüksek Mahkemesi'ne teslim edileceğini belirtti.