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Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'yu darbe girişimiyle suçladı

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2024 09:39
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Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’yu darbe girişimiyle suçladı

Brezilya Federal Polisi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu, 2022 başkanlık seçimlerinin ardından kendisini görevde tutmak amacıyla darbe girişiminde bulunmakla suçladı.

Brezilya'da 2022'de Lula da Silva ve Jair Bolsonaro arasında gerçekleşen başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan olaylarda Brezilya Federal Polisi, eski Devlet Başkanı Bolsonaro ve 36 kişiyi başkanlık seçimlerindeki yenilgisinin ardından kendisini görevde tutmak için darbe girişiminde bulunmakla suçladı.

Polis, delilerin Brezilya Yüksek Mahkemesi'ne teslim edileceğini belirtti.

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