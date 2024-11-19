Putin'den tehditlere nükleer silahlı yanıt uyarısı | "Ukrayna Rusya'da ABD füzesi kullandı" iddiası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde, buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak veren doktrini onayladı.

Putin'in imzaladığı kararnameye göre, Rusya'nın nükleer silahların kullanım koşullarının belirlenmesine ilişkin şartlarda bazı güncellemeler yapıldı.

Yeni doktrinde, bir ülkenin, nükleer silah sahibi başka bir ülke desteğiyle Rusya topraklarına balistik füze saldırısı yapması durumunda Rusya'nın nükleer yanıt vermesine olanak verilirken insansız hava araçları veya savaş uçaklarıyla yapılan saldırılar da bu kapsama alındı.

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Rusya'ya "bir ittifak üyesi tarafından saldırganlık yapılması" da yine nükleer yanıt verilebilecek bir gelişme şeklinde tanımlanırken söz konusu ülkenin bağlı olduğu tüm ittifak üyeleri da olası saldırganlığın tarafı sayılacak.



Putin, 25 Eylül'de Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı toplantıda, modern askeri-politik durumun değiştiğine vurgu yaparak "Durumun gelişimini tahmin etmek ve buna göre stratejik planlama belgesi hükümlerinin güncel gerçeklere uyarlanması önemli." demişti.



Öte yandan, ABD yönetiminin, uzun menzilli Amerikan silahlarının sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanımı için Ukrayna'ya izin verdiği yönündeki haberler 17 Kasım'da ABD medyasında yer almıştı.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iddialara ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Bu, onların (ABD'nin) Ukrayna'daki çatışmalara dahil olma şeklini kökten değiştiriyor." ifadesini kullanmıştı.

ABD BASINI DUYURDU: UKRAYNA RUSYA'DA ABD FÜZESİ KULLANDI

Bloomberg'ün son dakika başlıklı duyurduğu habere göre Ukrayna silahlı kuvvetleri ATACMS füzesiyle Rusya toprakları içindeki bir sınır bölgesinde ilk saldırısını gerçekleştirdi.

"TEK FÜZEYLE KALMAZ"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başbuğ, "Bu iş artık satranca döndü. El yükseltme nereye kadar gidecek kestirmekte zorlanıyoruz. Haber doğru ise nereye atıldığını bilmiyoruz ama zaten bana göre bu işin en başındaki izin ile birlikte bu olay da planlanmış vaziyette. Gözler Putin'de olacak. Acaba oyuna gelip hemen bir nükleer başlıkla karşılık verecek mi? Yoksa bu süreci soğukkanlılıkla seyredecek mi? Putin bana göre tuzak olduğunu küresel çetenin ayak oyunu olduğunu zannediyorum Putin görüyordur. Ama bu tek füzeyle kalmaz. İlki ateşlendiyse devamının geleceği kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.