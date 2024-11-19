İsrail derin devleti Netanyahu'nun ipini çekti: Bibi'ye bombalı saldırı girişimi!
İsrail son zamanlarda Başbakanlık Ofisi'ne açılan soruşturma davalarıyla çalkalanırken Siyonizmin medya ayağı The Jerusalem Post'tan çarpıcı bir iddia geldi. Habere göre birkaç hafta önce, büyük bir İsrail gazetesi sahibinin oğlu evinde patlayıcı bulundurmaktan tutuklandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evine ateş etmek için bunları kullanmayı planladığını itiraf eden zanlı, hakim tarafından serbest bırakıldı. Haberde Başbakanlık Ofisi'ne açılan art arda davaların Netanyahu hükümetine bilenen derin devletin işi olduğu öne sürüldü.
İsrail her geçen gün yeni bir soruşturma davasıyla çalkalanırken Başbakan Netanyahu'ya gerçekleştirilmesi planlanan bir saldırı girişimiyle sarsıldı.
İsrailli The Jerusalem Post'un haberine göre ismi medyaya servis edilmeyen İsrailli ünlü bir gazetenin sahibinin oğlu, evinde bulundurduğu patlayıcılarla Netanyahu'ya bir saldırı hazırlığında olduğunu itiraf etti. Zanlının savcılık tarafından serbest bırakılması kararı ise derin devletin Netanyahu hükümetini devirmek için yargıyı kullandığı şeklinde yorumlandı.
Diğer taraftan Başbakanlık Ofisi'nden sızdırılan belgelerle ilgili yürütülen davada başsavcının Netanyahu'nun haftada üç kez mahkeme duruşmalarına katılmasını talep ettiği ifade edildi.
ULTRA ORTODOKS YAHUDİLERİ KULLANILIYOR
Ultra Ortodoks Yahudilerin (Harediler) zorunlu askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasa tasarısı hakkındaki fikir ayrılıkları ve tartışmaların koalisyon hükümetini dağıtma riskinin derin devlet tarafından fırsat olarak görüldüğü ifade edildi.
Buna göre derin devlet bölünme yaratmak ve hükümet koalisyonlarını zayıflatmak için Ultra-Ortodoks yahudilerini kullanıyor.
ORDUDA SESSİZ MUHALEFET
Jeruselam Post'a göre derin devletin etkisi İsrail işgal güçlerinin 'derinliklerine' kadar uzanıyor. İsrail ordusu içerisinde ayrılıkçı bir grup olarak ortaya çıkan Achim Laneshek (Silah Kardeşleri) örgütünün kıdemli komutanları, orduyu 'savaşmamaya' çağırdı.
İsrail'in savaşı her geçen gün kaybettiğini, sadece askerlerin öldüğünü öne süren komutanlara göre savaşın gidişatına ilişkin Netanyahu hükümetinin bir planı bulunmuyor.
İSRAİL MEDYASI DERİN DEVLETİN YANINDA
Haberde İsrail medyasının Netanyahu ve hükümetine ilişkin soruşturmaları 'şişirerek' servis ettiği belirtildi. Netanyahu'ya karşı isimlerin İsrail medyasında ön planda tutulduğu ifade edilen haberde Yisrael Ziv ve Ehud Barak gibi eski yetkililerin ve Benny Gantz gibi muhalif figürler askeri operasyonların durdurulmasını savunan haber programlarında sık sık yer aldığı söylendi.