İsrail derin devleti Netanyahu’nun ipini çekti: Bibi’ye bombalı saldırı girişimi!

İsrail her geçen gün yeni bir soruşturma davasıyla çalkalanırken Başbakan Netanyahu'ya gerçekleştirilmesi planlanan bir saldırı girişimiyle sarsıldı.

İsrailli The Jerusalem Post'un haberine göre ismi medyaya servis edilmeyen İsrailli ünlü bir gazetenin sahibinin oğlu, evinde bulundurduğu patlayıcılarla Netanyahu'ya bir saldırı hazırlığında olduğunu itiraf etti. Zanlının savcılık tarafından serbest bırakılması kararı ise derin devletin Netanyahu hükümetini devirmek için yargıyı kullandığı şeklinde yorumlandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya saldırı girişimini planlayan İsrailli serbest bırakıldı (Flash90)

Diğer taraftan Başbakanlık Ofisi'nden sızdırılan belgelerle ilgili yürütülen davada başsavcının Netanyahu'nun haftada üç kez mahkeme duruşmalarına katılmasını talep ettiği ifade edildi.

ULTRA ORTODOKS YAHUDİLERİ KULLANILIYOR

Ultra Ortodoks Yahudilerin (Harediler) zorunlu askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasa tasarısı hakkındaki fikir ayrılıkları ve tartışmaların koalisyon hükümetini dağıtma riskinin derin devlet tarafından fırsat olarak görüldüğü ifade edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya saldırı girişimini planlayan İsrailli serbest bırakıldı (Flash90)

Buna göre derin devlet bölünme yaratmak ve hükümet koalisyonlarını zayıflatmak için Ultra-Ortodoks yahudilerini kullanıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya saldırı girişimini planlayan İsrailli serbest bırakıldı (AFP)

ORDUDA SESSİZ MUHALEFET

Jeruselam Post'a göre derin devletin etkisi İsrail işgal güçlerinin 'derinliklerine' kadar uzanıyor. İsrail ordusu içerisinde ayrılıkçı bir grup olarak ortaya çıkan Achim Laneshek (Silah Kardeşleri) örgütünün kıdemli komutanları, orduyu 'savaşmamaya' çağırdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya saldırı girişimini planlayan İsrailli serbest bırakıldı (Flash90)

İsrail'in savaşı her geçen gün kaybettiğini, sadece askerlerin öldüğünü öne süren komutanlara göre savaşın gidişatına ilişkin Netanyahu hükümetinin bir planı bulunmuyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya saldırı girişimini planlayan İsrailli serbest bırakıldı (AFP)

İSRAİL MEDYASI DERİN DEVLETİN YANINDA

Haberde İsrail medyasının Netanyahu ve hükümetine ilişkin soruşturmaları 'şişirerek' servis ettiği belirtildi. Netanyahu'ya karşı isimlerin İsrail medyasında ön planda tutulduğu ifade edilen haberde Yisrael Ziv ve Ehud Barak gibi eski yetkililerin ve Benny Gantz gibi muhalif figürler askeri operasyonların durdurulmasını savunan haber programlarında sık sık yer aldığı söylendi.