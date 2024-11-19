Trump’ın kabinesinde pedofili skandalı! Yeni Adalet Bakanının sicili kabarık çıktı

ABD merkezli The Washington Post'un özel haberine göre Trump'ın kabinesinde adalet bakanlığı için aday gösterdiği Matt Gaetz, 2017 yılında katıldığı bir seks partisinde reşit olmayan bir kız çocuğuyla birlikte oldu.

Washington Post Trump'ın Adalet Bakanı olarak aday gösterdiği ismin reşit olmayan bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti

Florida avukatı Joel Leppard, The Washington Post ile yaptığı röportajda Gaetz'in o sırada kız çocuğunun yaşının farkında olmadığını ancak daha sonra reşit olmadığını öğrendiğini söyledi.

Washington Post Trump'ın Adalet Bakanı olarak aday gösterdiği ismin reşit olmayan bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti (Reuters)

İstismara uğrayan kız çocuğu ve Leppard tarafından temsil edilen ikinci bir kadın, Gaetz'in kendisiyle ve bu "seks partilerine" katılan diğer kişilerle birlikte olmak için kendilerine yüklü miktarda para ödediğini belirtti. İddiaya göre ödemeler Venmo veya diğer araçlar dahil olmak üzere Gaetz'in manevi oğlu Nestor Galban'ın PayPal hesabı üzerinden gerçekleştirildi.

Matt Gaetz (Reuters)

GAETZ'İN UYUŞTURUCU KULLANDIĞI İDDİASI

Avukatın ifadesine göre, Gaetz, Leppard'ın müvekkillerine bu partilerde uyuşturucu kullanmaları için asla baskı yapmadı. Ancak böylesi partilerde uyuşturucu kullanımının oldukça yaygın olduğu iddia edildi. Diğer taraftan Komite araştırmacıları soruşturma kapsamında Gaetz'in uyuşturucu kullandığına dair işaretler gösterip göstermediğini sorduğunda kadınlar olumlu yanıt verdi.

Matt Gaetz (Reuters)

TRUMP ADAYININ ARKASINA

Trump'ın kabine ssözcüsü Alex Pfeiffer, yaptığı açıklamada Trump'ın hala seçiminin arkasında durduğunu belirtti. Pfeiffer, "Matt Gaetz bir sonraki Adalet Bakanı olacak." dedi ve Başkan Joe Biden'ın Adalet Bakanlığı'nın Gaetz'e yönelik soruşturmayı suçlama olmadan sonlandıracağını öne sürdü.

Matt Gaetz (Reuters)

Donald Trump Gaetz'in adaylığını geçtiğimiz hafta duyurdu. Gaetz'in adaylığı Senato'daki Cumhuriyetçiler arasında dahi şok ve öfkeyle karşılandı. Pek çok kişi, Gaetz'in onaylanması için gereken 50 oyu alacağından şüphe duyuyor.

SEKS TİCARETİ, CİNSEL İSTİSMAR, YASADIŞI UYUŞTURUCU

Adalet Bakanlığı tarafından bir seks ticareti davasında soruşturulan ve hakkındaki suçlamaların düştüğü Gaetz, ayrıca cinsel istismar, yasadışı uyuşturucu kullanımı ve diğer etik ihlal iddiaları nedeniyle Temsilciler Meclisi etik komitesi tarafından soruşturma altındaydı.