ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump zaferini Enes Kanter'i evine davet ederek kutladı! Dikkat çeken “sen muhteşemsin” övgüsü

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, seçim zaferi sonrası düzenlediği ilk kutlama etkinliğine firari FETÖ'cü Enes Kanter'i de davet etti.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump zaferini Enes Kanter'i evine davet ederek kutladı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"SEN MUHTEŞEMSİN ENES"

Sosyal medyaya düşen görüntülerde Trump'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 'manevi oğlu' Kanter ile yakından ilgilenmesi ve "Sen muhteşemsin Enes" ifadeleri dikkatlerden kaçmadı.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump zaferini Enes Kanter'i evine davet ederek kutladı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Öte yandan Trump, 2016-2020 yılları arasındaki ilk başkanlık döneminde, İzmir'de tutuklanıp casusluk suçlamasıyla hüküm giyen Rahip Andrew Brunson'ın ABD'ye iadesi için Türkiye'ye defalarca baskı yapmış ve tehditlerde bulunmuştu. O dönemde Başsavcılık tarafından hazırlanan raporda, Brunson'ın PKK ve FETÖ bağlantıları olduğuna dair bulgular yer alıyordu.

İSRAİL VE FETÖ DOSTU KABİNE KURUYOR

Trump, 20 Ocak 2025'te başlayacağı ikinci başkanlık dönemi için kabine oluşturma çalışmalarına devam ediyor. Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak Temsilciler Meclisi üyesi Elise Stefanik'i görevlendirdi. "Elise inanılmaz derecede güçlü, sert ve akıllı bir 'Önce Amerika' savaşçısı." ifadelerini kullanan Trump, haberi kendi sosyal medya hesabı Truth Social'dan duyurdu.

Temsilciler Meclisi üyesi olan 40 yaşındaki Stefanik, uzun süredir Trump'ın Temsilciler Meclisi'ndeki en sadık müttefiklerinden biri olarak biliniyor. Stefanik, Trump'ın potansiyel başkan yardımcısı olarak görülen isimler arasında yer alıyordu.

Donald Trump ve Elise Stefanik (AP)

STEFANİK İSRAİL YANLISI AÇIKLAMALARIYLA BİLİNİYOR

ABD Kongresi Eğitim ve İş Gücü Komisyonunda 5 Aralık 2023'te düzenlenen "Kampüs Rektörlerini Sorumlu Tutmak ve Antisemitizmle Mücadele" başlıklı oturumda, üç üniversite başkanı, özellikle Cumhuriyetçi vekillerin, İsrail ile ABD yönetimine karşı kampüslerdeki öğrenci protestolarının "antisemitik" olduğu ve bu gösterilere izin verilmemesi gerektiği baskısıyla karşılaşmıştı.

İsrail yanlısı açıklamalarıyla öne çıkan Stefanik, oturumlarda rektörleri agresif şekilde sorgulamış ve devam eden baskılar sonrası Aralık 2023'te Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay ve Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Liz Magill istifa etmişti.

Rektörlerin istifasında rol oynayan Stefanik, Trump'ın övgüsünü kazanmıştı.

Marco Rubio, 2015 yılında ABD başkanlığı için adaylığını ailesiyle birlikte açıklamıştı. (Foto: Getty Images)

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İÇİN FETÖ SEVER MARCO RUBİO'YU ADAY GÖSTERDİ

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanlığı için Florida Senatörü Marco Rubio'yu aday gösterdi. Öte yandan Rubio İran ve Çin başlıklarında "şahin" tavırlarıyla ve İsrail'e verdiği güçlü destekle bilinen Rubio, 2011 yılından bu yana Senato'da görev yapan ve dış ilişkiler komitesinde görev alan bir isim olarak dikkati çekiyor.

Rubio Ocak 2019'da FETÖ'cü Enes Kanter'le görüştü (Rubio'nın X paylaşımı)

RUBİO ENES KANTER'LE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Rubio Ocak 2019'da FETÖ'cü Enes Kanter'le görüştü. Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olduğu gerekçesiyle ABD'den iadesini istediği Fetullah Gülen'in sempatizanı olduğu biliniyor.

Kanter, Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranıyor. Kanter, Rubio ile görüşmesi sırasında Türkiye ile ilgili görüşlerini ve ailesinin yaşadıklarını paylaştı.

Görüşmenin kısa bir bölümünü YouTube üzerinde yayınlayan Rubio, Türkiye'nin insan hakları ve demokrasi konusundaki uygulamalarını eleştirirken Kanter'i "cesareti ve açık sözlülüğünden" dolayı övdü.