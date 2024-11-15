ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump zaferini Enes Kanter'i evine davet ederek kutladı! Dikkat çeken “sen muhteşemsin” övgüsü
ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, zaferini evinde verdiği davetle kutladı. Trump'ın firari FETÖ'cü Enes Karakter'i de evindeki partiye davet etmesi dikkat çekti. Sosyal medyaya düşen görüntülerde Trump'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "manevi oğlum" dediği Kanter ile yakından ilgilenmesi ve "sen muhteşemsin Enes" övgüleri gözlerden kaçmadı. Öte yandan Trump'ın kabinesini İsrail ve FETÖ dostu olarak şekillendirmesi de tartışma yaratmıştı.
ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, seçim zaferi sonrası düzenlediği ilk kutlama etkinliğine firari FETÖ'cü Enes Kanter'i de davet etti.
"SEN MUHTEŞEMSİN ENES"
Sosyal medyaya düşen görüntülerde Trump'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 'manevi oğlu' Kanter ile yakından ilgilenmesi ve "Sen muhteşemsin Enes" ifadeleri dikkatlerden kaçmadı.
Öte yandan Trump, 2016-2020 yılları arasındaki ilk başkanlık döneminde, İzmir'de tutuklanıp casusluk suçlamasıyla hüküm giyen Rahip Andrew Brunson'ın ABD'ye iadesi için Türkiye'ye defalarca baskı yapmış ve tehditlerde bulunmuştu. O dönemde Başsavcılık tarafından hazırlanan raporda, Brunson'ın PKK ve FETÖ bağlantıları olduğuna dair bulgular yer alıyordu.
İSRAİL VE FETÖ DOSTU KABİNE KURUYOR
Trump, 20 Ocak 2025'te başlayacağı ikinci başkanlık dönemi için kabine oluşturma çalışmalarına devam ediyor. Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak Temsilciler Meclisi üyesi Elise Stefanik'i görevlendirdi. "Elise inanılmaz derecede güçlü, sert ve akıllı bir 'Önce Amerika' savaşçısı." ifadelerini kullanan Trump, haberi kendi sosyal medya hesabı Truth Social'dan duyurdu.
Temsilciler Meclisi üyesi olan 40 yaşındaki Stefanik, uzun süredir Trump'ın Temsilciler Meclisi'ndeki en sadık müttefiklerinden biri olarak biliniyor. Stefanik, Trump'ın potansiyel başkan yardımcısı olarak görülen isimler arasında yer alıyordu.
STEFANİK İSRAİL YANLISI AÇIKLAMALARIYLA BİLİNİYOR
ABD Kongresi Eğitim ve İş Gücü Komisyonunda 5 Aralık 2023'te düzenlenen "Kampüs Rektörlerini Sorumlu Tutmak ve Antisemitizmle Mücadele" başlıklı oturumda, üç üniversite başkanı, özellikle Cumhuriyetçi vekillerin, İsrail ile ABD yönetimine karşı kampüslerdeki öğrenci protestolarının "antisemitik" olduğu ve bu gösterilere izin verilmemesi gerektiği baskısıyla karşılaşmıştı.
İsrail yanlısı açıklamalarıyla öne çıkan Stefanik, oturumlarda rektörleri agresif şekilde sorgulamış ve devam eden baskılar sonrası Aralık 2023'te Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay ve Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Liz Magill istifa etmişti.
Rektörlerin istifasında rol oynayan Stefanik, Trump'ın övgüsünü kazanmıştı.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İÇİN FETÖ SEVER MARCO RUBİO'YU ADAY GÖSTERDİ
ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanlığı için Florida Senatörü Marco Rubio'yu aday gösterdi. Öte yandan Rubio İran ve Çin başlıklarında "şahin" tavırlarıyla ve İsrail'e verdiği güçlü destekle bilinen Rubio, 2011 yılından bu yana Senato'da görev yapan ve dış ilişkiler komitesinde görev alan bir isim olarak dikkati çekiyor.
RUBİO ENES KANTER'LE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Rubio Ocak 2019'da FETÖ'cü Enes Kanter'le görüştü. Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olduğu gerekçesiyle ABD'den iadesini istediği Fetullah Gülen'in sempatizanı olduğu biliniyor.
Kanter, Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranıyor. Kanter, Rubio ile görüşmesi sırasında Türkiye ile ilgili görüşlerini ve ailesinin yaşadıklarını paylaştı.
Görüşmenin kısa bir bölümünü YouTube üzerinde yayınlayan Rubio, Türkiye'nin insan hakları ve demokrasi konusundaki uygulamalarını eleştirirken Kanter'i "cesareti ve açık sözlülüğünden" dolayı övdü.