Trump’ın kabinesi şekillenmeye başladı! İşte o isimler ve geçmişleri

ABD Başkanlık seçimlerinden büyük bir zaferle çıkan Donald Trump'ın kabinesi en çok merak edilen konular arasında. Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yeni ekibinde eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'e görev vermeyeceğini duyurmuştu.

Ekibinde önce Özel Kalem Müdürünü açıklayan Trump, göreve Susan Summerall Wiles'ı getireceğini bildirmişti.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ'NÜN KİLİT ROLÜ

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump, "ABD tarihindeki en büyük siyasi zaferlerden birini elde etmesinde kendisine yardımcı olduğunu" belirterek seçim kampanya menajerlerinden Wiles, Beyaz Saray'da başkana en yakın pozisyonlardan biri ve bu kilit role gelen kişi genellikle başkanın günlük programını organize edecek.

Donald Trump'ın özel kalem müdürü Susie Wiles

Ancak görev tanımı bununla sınırlı değil. Özel kalem müdürü aynı zamanda başkana her türlü konuda gerekli tüm bilgi ve bakış açılarının ulaşmasını sağlıyor.

KRİZLERİ ÇÖZECEK İSİM MİKE WALTZ OLACAK

İlk olarak Wall Street Journal (WSJ) tarafından paylaşılan ve Trump'a yakın isimlere dayandırılan, daha sonra ABD medyasında diğer gazetelere de yansıyan haberlere göre Trump, yeni kabinesindeki bir ismi daha belirledi.

Buna göre Trump, daha önce Afganistan'da görev yapmış "yeşil bereli" eski asker Florida vekili Mike Waltz'u yeni kabinesinde ulusal güvenlik danışmanı olarak görevlendirmeyi düşünüyor.

ABD ulusal güvenlik danışmanı Mike Waltz

Son 3 dönemdir Cumhuriyetçi Partiden Temsilciler Meclisine giren ve burada özellikle Çin konusundaki "şahin" açıklamalarıyla bilinen Waltz'un yeni kabinede görev alması durumunda başta Rusya-Ukrayna savaşı, ABD-Çin rekabeti ve Orta Doğu'daki kriz olmak üzere birçok dış politika konusunda başat isimlerden biri olacak.

WALTZ UYGUR TÜRKLERİNİ GEREKÇE GÖSTERMİŞTİ

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi, Dış ilişkiler Komitesi ve İstihbarat Komitesi'nde de görev yapan Waltz, Donald Rusmfeld ve Robert Gates gibi eski savunma bakanlarına danışmanlık yaparken, Dick Cheney'nin başkan yardımcılığı döneminde ise Beyaz Saray'da çalışmıştı.

Mike Waltz

Waltz, son olarak 2022 Pekin kış Olimpiyatlarını ABD'nin boykot etmesi gerektiğini savunmuş ve Pekin yönetiminin Uygur Türklerine yönelik Sincan'daki baskılarını gerekçe göstermişti.

WILES'IN YARDIMCISI STEPHEN MILLER OLACAK

ABD Başkanı Donald Trump'ın, politikadan sorumlu Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcılığına uzun süredir beraber çalıştığı kıdemli danışmanı Stephen Miller'ı getireceği bildirildi.

Trupm'ın ekibinin özel kalem müdürü Stephen Miller

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Göç ve Gümrük Muhafaza İdaresinin (ICE) eski yönetici vekili Thomas Homan'ın, sınır güvenliği ve sınır dışı etme işlemlerinden sorumlu olacağını açıkladı.

TRUMP'IN DIŞİŞLERİ BAKANI MARCO RUBİO OLACAK

ABD medyasında yer alan bilgilere göre Trump, Senatör Marco Rubio'yu yeni kabinesinde dışişleri bakanlığına getirmeyi planlıyor.

Özellikle İran ve Çin başlıklarında "şahin" tavırlarıyla ve İsrail'e verdiği güçlü destekle bilinen Rubio, 2011 yılından bu yana Senato'da görev yapan ve dış ilişkiler komitesinde görev alan bir isim.

Donald Trump ve Marco Rubio

Haberlere göre, Trump'ın önce ABD'nin Berlin Büyükelçiliği görevini de yapmış olan Ric Grenell'i bu görev için düşündüğü ancak yaptığı telefon görüşmeleri ve istişareler sonrasında Rubio'da karar kıldığı iddia edildi.

Trump'ın yeni kabinesiyle ilgili çalışmalarına devam ettiği ve kısa süre içinde Rubio ve diğer isimlerle ilgili resmi açıklamaların yapılmasının beklendiği kaydedildi.

WILES İLE RUBIO YAKIN ARKADAŞ

Uzun süredir Florida senatörlüğü yapan ve Trump'a yakınlığıyla bilinen Rubio'nun, Beyaz Saray'ın yeni Özel Kalem Müdürü Susei Wiles ile de yakın bir arkadaşlığının olduğu biliniyor.

İkinci Trump döneminde Amerikan dış politikasının nasıl şekilleneceği konusunda yeni dışişleri bakanının kim olacağı merak ediliyordu; Rubio'nun bakan olması durumunda Washington ile Tahran ve Pekin arasındaki iplerin gerilebileceği öngörülüyor.

Marco Rubio ve Sussie Wiles

2016 yılında Cumhuriyetçi Parti'den başkan aday adaylığını koyan Rubio, ön seçimlerde başarısız olmuş ve o süreçten Trump başkan olarak çıkmıştı.

Son seçim kampanyası sürecinde Trump'ın başkan yardımcılığı için de adı geçen Rubio'nun yerine JD Vance tercih edilmiş ancak Rubio bu süreçte Trump'la birlikte çalışmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Rubio'nun aday gösterilmesi durumunda Senato'dan onay alması gerekiyor.

BM DAİMİ TEMSİLCİSİ ELİSE STEFANİK

Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak Temsilciler Meclisi üyesi Elise Stefanik'i görevlendirdi. "Elise inanılmaz derecede güçlü, sert ve akıllı bir 'Önce Amerika' savaşçısı." ifadelerini kullanan Trump, haberi kendi sosyal medya hesabı Truth Social'dan duyurdu.

Temsilciler Meclisi üyesi olan 40 yaşındaki Stefanik, uzun süredir Trump'ın Temsilciler Meclisi'ndeki en sadık müttefiklerinden biri olarak biliniyor. Stefanik, Trump'ın potansiyel başkan yardımcısı olarak görülen isimler arasında yer alıyordu.

Donald Trump ve Elise Stefanik

STEFANİK İSRAİL YANLISI AÇIKLAMALARIYLA BİLİNİYOR

ABD Kongresi Eğitim ve İş Gücü Komisyonunda 5 Aralık 2023'te düzenlenen "Kampüs Rektörlerini Sorumlu Tutmak ve Antisemitizmle Mücadele" başlıklı oturumda, üç üniversite başkanı, özellikle Cumhuriyetçi vekillerin, İsrail ile ABD yönetimine karşı kampüslerdeki öğrenci protestolarının "antisemitik" olduğu ve bu gösterilere izin verilmemesi gerektiği baskısıyla karşılaşmıştı.

İsrail yanlısı açıklamalarıyla öne çıkan Stefanik, oturumlarda rektörleri agresif şekilde sorgulamış ve devam eden baskılar sonrası Aralık 2023'te Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay ve Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Liz Magill istifa etmişti.

Rektörlerin istifasında rol oynayan Stefanik, Trump'ın övgüsünü kazanmıştı.