ABD destekli İsrail soykırımı! İşte 1 yılda yapılan yardımlar

Siyonist İsrail rejimi, Gazze Şeridi'nde bir yıldır soykırım uyguluyor ama Hamas'ı bitirmekten hala çok uzaktalar. İsrail günlerdir Lübnan sınırında ilerleme sağlayamıyor. İşgal askerlerinin kayıpları her geçen gün artıyor. İsrail ordusu dün 125 askerinin daha yaralandığını duyurdu. Bu, 7 Ekim 2023'ten bu yana bir günde kaydedilen en yüksek yaralı sayısı oldu.

İsrail'in hava savunma sistemleri ayrıca İran'ın balistik füzeleri ile Hizbullah'ın insansız hava araçlarını durduramadı. Bir yıldır Tel Aviv yönetimini her türlü askeri ve ekonomik desteği ile ayakta tutan ABD ise İsrail'e dün 7 Ekim 2023'ten beri ilk kez askerlerini ve hava savunma sistemlerini de gönderdi.

ABD, İngiliz ve İsrail basını, işgal ordusundaki krizleri ve Washington'dan giden sınırsız destekleri dile getirmeye başladı.

ABD'den İsrail'e soykırım desteği sürüyor

FÜZELER TÜKENİYOR



CNN kanalına göre ABD Savunma Bakanlığı, İran'a karşı İsrail'e Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) bataryası ile askeri personel sevkiyatına dün başladı. İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesine göre İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırısı İsrail'de 53 milyon dolar zarara yol açtı.

İngiltere'de bulunan Financial Times gazetesindeki haberde İsrail'in hava savunma sistemlerinde kullandığı füzelerin tedarikinde sıkıntılar yaşamaya başladığı kaydedildi.

ABD merkezli New York Times'a göre Hizbullah'ın askeri üsse saldırısı, İsrail'in İHA'lara karşı savunmasız olduğunu gösterdi.

BBC'ye konuşan Tel Aviv'deki Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nden kıdemli araştırmacı Dr. Yeşua Kaliski, İsrail'in yeni hava savunma sistemi için yüksek güçlü lazerler üzerinde çalışmaya başladığını aktardı.

ABD'den İsrail'e soykırım desteği sürüyor

PENTAGON BİR YILDIR DESTEK SAĞLIYOR



Washington Post, ABD'nin 7 Ekim 2023 yani İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırıma başladığı günden bu yana işgal ordusuna neler sağladığını yazdı:

7 Ekim'in ardından ABD, THAAD sistemini bölgeye gönderdi, ancak yeri açıklanmadı.

ABD dün de İsrail'e asker ve THAAD sevk etti.



USS Gerald Ford gemisi bir yıldır Doğu Akdeniz'de ve ABD'ye maliyeti 4.86 milyar dolara ulaştı.

ABD, İran'ın nisan ve ekim ayında gönderdiği füzelere uçaklarla müdahale etti.



Irak'ta konuşlu Patriot sürekli aktif tutuluyor.

ABD'NİN FÜZELERİ GAZZE VE LÜBNAN'I ENKAZA ÇEVİRDİ



7 Ekim'den beri silah desteği 17.9 milyar doları aştı.



7 Ekim'den sonra ABD ile İsrail ayrıca 20 milyar dolarlık 100 askeri anlaşma yaptı.

ABD'nin füzeleri Gazze ve Lübnan'da kullanılıyor.

ABD ayrıca 2009'dan beri İsrail'in Demir Kubbe isimli hava savunma sistemine her yıl 3.4 milyar dolar değerinde çeşitli destek veriyor.

SINIRSIZ SİLAH DESTEĞİ SÜRÜYOR



İsrail merkezli Channel 12'deki habere göre ABD, Tev Aviv yönetimini silah ambargosu uygulamakla uyardı.



ABD'nin Gazze'deki insani durumun bir ay içerisinde iyileştirilmemesi halinde İsrail yönetimine daha fazla silah göndermeyeceği ileri sürüldü.

Ancak 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin birçok kez İsrail'i bu şekilde sözde uyardığına dair haberler çıkmıştı.

İsrail, ABD'nin kameralar önünde hiçbir dediğini uygulamadı ve sınırsız silah desteği de sürdü.