Orta Doğu ateş çemberi! İsrail Lübnan’a ölüm yağdırıyor
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının şiddeti arttı. Patlamalar peş peşe geldi. Vurulan noktalardan alevler yükseldi. İsrail ordusu, Nasrallah'ın ardından Hizbullah'ın ikinci ismi Haşim Safiyüddin'in de öldürüldüğünü iddia etti. Nasrallah'ın yeğeni olan Safiyüddin'in Hizbullah'ın başına geçmesi bekleniyordu. Ateş çemberine dönen Orta Doğu’da gelişmeleri A Haber canlı yayınına uzman isimler değerlendirdi.
İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik hava ve kara saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Elin kanlı Netanyahu yönetimi dün 15 noktayı hedef aldı. Saldırıların şiddeti gece saatlerinde arttı. Beyrut'un güneyinde art arda patlamalar oldu. Vurulan noktalardan alevler yükseldi. Gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Onlarca Lübnanlı hayatını kaybetti, çok sayıda yaralanan oldu.
İsrail; Hizbullah'a ait hedeflerin vurulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, Dahiye'de; Hizbullah'ın Yürütme Konseyi başkanı Haşim Safiyüddin'in hedef alındığını ileri sürdü. Tansiyonun her geçen an yükseldiği Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
LİDER OLARAK HAZIRLANIYORDU
Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ: İsrail’in “Safiyüddin” açıklamasına karşı temkinli yaklaşmak gerekir. İsrail’in bu tarz propagandalarının boş çıktığını gördük. Hamas ile ilgili açıklamalarında bunu çok gördük. Psikolojik harp de yürütülüyor. İsrail Lübnan’da patlamalar ve Nasraalh ile elde ettiği üstünlüğü devam ettirmek istiyor. Burada bir algı operasyonu da olabilir ya da gerçekten ölmüş olabilir. Bizlerin buna temkinli yaklaşması İsrail’in oyununa gelmemesi gerekir. Haşim ismi Hizbullah için önemli çünkü hem örgüt içinde hem İran için de karşılığı olan biri. Safiyüddin hem Kasım Süleymani hem de Nasrallah ile akraba olan bir kişiydi. Bu isimin lider olarak hazırlandığı biliniyordu.
İNTİHAR SENARYOSUDUR
Safiyüddin gerçekten öldüyse Hizbullah içinde ciddi bir karışıklığa yol çar. Yıllardır hazırlanan bir isimdi gelişi sürpriz olmadı çok da itiraz görmedi. Eğer bu isim öldüyse Hizbullah içinde liderlik savaşı çıkabilir. Bu süreçte çok kritik bir durum ortaya çıkabilir. Nasrallah ve Safiyüddin kayıpları ciddi sorgulamaları beraberinde getirir. Nasrallah’ın bugün cenaze töreni var. Ondan sonra yeni lider belli olur. Ben İsrail’in bu törene saldırıp kendi intiharını gerçekleştireceğini sanmıyorum.
Cenazeye yapılacak bir saldırı çok ciddi tepki toplar. Çok fazla kan akar. İran’ı hedef almak, cenaze törenine atış yapmak infiale yol açar. Buraya yapılacak saldırıya bir kılıf uydurmazlar. Bu tam bir intihar senaryosu olur. Ancak bu karar Netayahu’ya kalsa gözünü bile kırpmadan yapar.
ŞURA TOPLANTISI VURULDU
Gazeteci Mete Sohtaoğlu: Hizbullah’ın lideri olması beklenen isimin öldürüldüğü iddia ediliyor. Burada tuhaf bir durum var. Bu kadar bombaların atıldığı bir yerde toplantı yapmak soru işaretleri uyandırıyor. Bu toplantıda Devrim Muhafızları’ndan üst düzey isimler de vardı. Nasrallah’ın öldürülmesinden bile daha şiddetli bir saldırı yapıldı. Benim tahminim Hizbullah’ın 7 kişiden oluşan Şura toplantısının vurulduğu yönünde. Yani Hizbullah’ın yeni liderinin seçileceği toplantı hedef alındı. 7 kişinin farklı görevleri var eğer bir kararsızlık olursa bunu İran dini lideri Hamaney’e sorarak liderlerini seçiyorlar.
YÖNETİM KADROSU YOK EDİLDİ
Nasrallah suikastında olduğu gibi yine delici bombalar kullanıldı. Sığınak delici MK84 bombaları İsrail tarafından bu toplantıya atıldı. 8 saat geçmesine rağmen halen bir açıklama yok. Ölüm sessizliği var. Benim tahminim Şura toplantısı İsrail tarafından vuruldu. Burada çok ciddi bir istihbarat zafiyeti var. Böylesine bir bombardıman altında bu toplantının yapılması akıl alır gibi değil. Lübnan Hizbullah tüm yönetim kadrosunu tek seferde kaybetmiş olabilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kahvaltıda tüketen 10 yıl gençleşiyor! Doğal yollarla yaşlanmaya meydan okuyor
- Yıllar önce dikti! Şimdi paraya para demiyor! 1 kilosu...
- Tarımda yeni bir başarı hikayesi yazdı! 4 tonluk hasat ile tarımda yüksek verim: Şeker hastaları tercih ediyor
- Twente - Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? Twente - FB maçı hangi kanalda?
- Cem Garipoğlu'nun 3 takıntısının sırrı ne? Yahudilik ve Kabala'da 3'ün detayları: Münevver Karabulut cinayeti ayin miydi?
- Dubai çikolatası nedir, nerede satılıyor? İşte, Dubai çikolatası tarifi
- Türkiye’de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması başlayacak mı?
- 2024-2025 eğitim yılında ara tatil tarihleri ne zaman? İşte, MEB takvimi…
- 2024 KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? İşte, sınav sonucu sorgulama ekranı
- Marburg virüsü nedir, nasıl bulaşır? İlk kez ne zaman ortaya çıktı? İşte, belirtileri ve korunma yolları
- Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı! Cem Garipoğlu yaşıyor mu?
- Kira artış oranı belli oldu mu? 3 Ekim iş yeri, dükkan, konut kira artışı ne kadar? TEFE-TÜFE