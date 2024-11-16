İşgalci devlet İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırım BM raporunda

BM'nin çarpıcı raporuyla birlikte ABD merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü de (HRW) bölgedeki yerinden edilmelere dair yeni çalışmasını yayınladı. 154 sayfalık araştırmada, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilerin zorla ve kitlesel yerinden edilmesiyle, savaş suçu işlediği belirtildi. BM Filistin Özel Raportörü Richard Falk, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların hukuki, siyasi ve etik yönlerini araştırmak üzere kurulan, Gazze Mahkemesi'nin (Gaza Tribunal) insanlık adına adalet arayacağını belirtti.

Bu girişimin küresel çaptaki önemini vurgulayan Falk, mahkemenin halklar adına adalet arayışında önemli bir girişim olduğunu belirterek doğrudan insanlığa hitap eden organ olmayı amaçladığını bildirdi. Falk, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin İsrail'e verdiği desteğin bölgedeki sorunları daha da derinleştirdiğini vurgulayarak "Bu ülkeler, İsrail'in yaptıklarını sınırlamaktan bahsetmiş olsalar da anlamlı bir kısıtlama getirmediler" ifadesini kullandı. Falk, bu durumun, BM'nin Filistin'e barış ve istikrar sağlama çabalarını da olumsuz etkilediğinin altını çizdi.

Falk, Almanya'nın İsrail'e verdiği koşulsuz desteği ve bu desteğin tarihsel nedenlerine de değinerek, Almanya'nın Holokost'tan çıkardığı dersleri yanlış yorumladığını ve bunun Filistinlilere yönelik İsrail'in politikalarını desteklemeye katkıda bulunduğunu söyledi.

Öte yandan Gazze'deki hastanelerde 2010'dan bu yana birçok kez görev yapan İtalya'nın Cenova Üniversitesi'nden emekli genetik uzmanı Profesör Paola Manduca'nın önderliğindeki 15 bilim insanı, tıp camiasına "sessizliği bozma" ve "soykırımı kınama" çağrısında bulundu.

İki farklı tıp dergisinin yayımlamayı reddettiği "Gazze'deki soykırımı kınayın ve harekete geçin" başlıklı acil çağrı metninde, İsrail'in, "Gazze'nin sağlık sistemini yok etmeye yönelik planlı bir politika" izlediğinin altı çizildi.

Bu arada Birleşmiş Milletler (BM) Komitesi'nde kabul edilen kararla, 170 üye ülke, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına destek verdi. Kararda, "Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve bağımsız devlet kurma hakkı teyit edilir" ifadesi yer aldı.