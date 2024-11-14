İsrail medyası duyurdu! "Savaşı bitireceğim" diyen Trump'tan İsrail'e silah sevkiyatını kolaylaştırma sözü

Katil İsrail Gazze'de katliamlarını sürdürmeye devam ederken ABD seçimlerinde yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın göreve geldiği gün kanlı planlarını ortaya çıkmaya başladı.

İSRAİL BASININDAN FLŞA AÇIKLAMA

İsrail'in "Kanal 12" televizyonunda yayımlanan haberde, Başkanlık seçimi sonrası Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki telefon görüşmelerinin birinde ABD'nin Tel Aviv'e silah transferlerinin gündeme geldiği kaydedildi.



Trump (Foto: AA)

Görüşmede, Trump'ın Netanyahu'ya Beyaz Saray'da göreve başlayacağı ilk gün İsrail'e silah ve savaş ekipmanları transferine yönelik tüm kısıtlama ve gecikmeleri kaldırma sözü verdiği ifade edildi.

Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (Foto: AA)

3 KEZ TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

ABD'deki 5 Kasım seçimlerinde başkan seçilmesinden sonra Trump ile Netanyahu 3 kez telefonda görüşmüştü. Trump, 20 Ocak 2025'te Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.

"SAVAŞI BİTİRECEĞİM" DEMİŞTİ

Zafer konuşmasında Trump, başkanlığı sırasında savaş başlatmayacağının sözünü vererek, "Savaş başlatmayacağım, savaşları durduracağım, bu demokrasi ve özgürlük için büyük bir zafer." ifadesini kullanmıştı.

İSRAİL DOSTU KABİNE KURUYOR

Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak Temsilciler Meclisi üyesi Elise Stefanik'i görevlendirdi. "Elise inanılmaz derecede güçlü, sert ve akıllı bir 'Önce Amerika' savaşçısı." ifadelerini kullanan Trump, haberi kendi sosyal medya hesabı Truth Social'dan duyurdu.

Temsilciler Meclisi üyesi olan 40 yaşındaki Stefanik, uzun süredir Trump'ın Temsilciler Meclisi'ndeki en sadık müttefiklerinden biri olarak biliniyor. Stefanik, Trump'ın potansiyel başkan yardımcısı olarak görülen isimler arasında yer alıyordu.

Donald Trump ve Elise Stefanik (AP)

STEFANİK İSRAİL YANLISI AÇIKLAMALARIYLA BİLİNİYOR

ABD Kongresi Eğitim ve İş Gücü Komisyonunda 5 Aralık 2023'te düzenlenen "Kampüs Rektörlerini Sorumlu Tutmak ve Antisemitizmle Mücadele" başlıklı oturumda, üç üniversite başkanı, özellikle Cumhuriyetçi vekillerin, İsrail ile ABD yönetimine karşı kampüslerdeki öğrenci protestolarının "antisemitik" olduğu ve bu gösterilere izin verilmemesi gerektiği baskısıyla karşılaşmıştı.

İsrail yanlısı açıklamalarıyla öne çıkan Stefanik, oturumlarda rektörleri agresif şekilde sorgulamış ve devam eden baskılar sonrası Aralık 2023'te Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay ve Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Liz Magill istifa etmişti.

Rektörlerin istifasında rol oynayan Stefanik, Trump'ın övgüsünü kazanmıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İÇİN MARCO RUBİO'YU ADAY GÖSTERDİ

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanlığı için Florida Senatörü Marco Rubio'yu aday gösterdi. Öte yandan Rubio İran ve Çin başlıklarında "şahin" tavırlarıyla ve İsrail'e verdiği güçlü destekle bilinen Rubio, 2011 yılından bu yana Senato'da görev yapan ve dış ilişkiler komitesinde görev alan bir isim olarak dikkati çekiyor.