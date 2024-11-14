Boks tarihinin en pahalı 2 bileti! Mike Tyson - Jake Paul maçına geri sayım | İşte dudak uçuklatan bilet fiyatı...

Mike Tyson ile Jake Paul arasında gerçekleşecek olan boks müsabakasına artık sayılı saatler kaldı.

Dünyanın gözünü çevirdiği maçta 27 yaşındaki Jake Paul, bir dönemin efsane şampiyonu Mike Tyson ile karşı karşıya gelecek.

Youtuber iken dövüş sporlarına merakıyla ringlere giren Jake Paul, Nate Diaz gibi UFC'nin önemli isimlerini ringte mağlup etmeyi başardı.





JAKE PAUL-MİKE TYSON MAÇI NE ZAMAN?

Dev mücadeleye dair detaylar belli oldu. Jake Paul ile Mike Tyson'ın karşı karşıya geleceği profesyonel ağır sıklet boks müsabakası, 16 Kasım Cumartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak.



MİKE TYSON-JAKE PAUL BOKS MAÇI HANGİ KANALDA?

NFL Dallas Cowboys'ta gerçekleşecek boks maçı Netflix üzerinden canlı takip edilecek.

BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Mike Tyson Jake Paul maçının toplam ödülünün 80 milyon dolar olacağı ifade edildi. Ayrıca Tyson'un tek başına 20 milyon dolar alabileceği de öne sürüldü.

BOKS TARİHİNİN EN PAHALI BİLETİ

NFL takımlarından Dallas Cowboys'a ev sahipliği yapan 80 bin kişi kapabiteli AT&T Stadı'nda ring kenarındaki biletler 10-50 bin dolar arasında değişen rakamlarla satışa çıkarken şu ana kadar 9 milyon dolar elde edildi. Ringe iki metre mesafedeki iki koltuğun tanesi 2 milyon dolardan satılıyor. Bu VIP biletlerin sahipleri, iki boksörle tanışma fırsatına da sahip olacak. Teksas'taki 80 bin kişilik stattaki karşılaşmada ring kenarındaki koltukların fiyatı 10 ila 50 bin dolar arasında.



V.I.P. BİLETİN AVANTAŞLARI NELER?

· 2 kişi ringe 1.8 m. mesafede bir kabinden maçı izleyebilecek.

· Maç önü boksörleri ziyaret.

· Her şey dahil açık büfe.

· Karşılaşma sonrası ringde fotoğraf çektirme

"BU FİYATA BİLET Mİ OLUR KAFAYI MI YEDİNİZ"

Yüzlerce sosyal medya kullanıcısı, bilet fiyatlarından dert yandı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Yuh artık bu fiyata bilet mi olur kafayı mı yediniz" ifadelerini kullandı.

İŞTE BİLET FİYATLARINA YAPILAN O TEPKİLER...

"4 MİLYON DOLAR VERMEK AKIL İŞİ DEĞİL"

"En fazla 2 raunt sürecek Tyson pert edecek onu bunun için 4 milyon dolar vermek akıl işi değil"

"BU PARAYI BUNA VERECEĞİME MANSUR GİBİ EBRU'YU CAĞIRIR KONSER VERDİRİRİM"

"Bu parayı buna vereceğime Mansur gibi Ebru'yu çağırır konser verdiririm, neredeyse ayni para. Ha 68 milyon 735 bin ₺ ha 69 milyon."

"ŞAKA MI"

"Bu kadar pahalı olması şaka mı"

MAÇ ÖNCESİNDE 3 MÜSABAKA DAHA OLACAK

Sporseverler, gecenin ana etkinliği Jake Paul-Mike Tyson maçından önce üç karşılaşma daha izleme fırsatı bulacak.

AT&T Stadı'nda merakla beklenen müsabaka öncesi süper orta sıklette Neeraj Goyat-Whindersson Nunes, yarı orta sıklette Mario Barrios-Abel Ramos ve süper hafif sıklette Katie Taylor-Amanda Serrano maçları yapılacak.

Bu üç müsabakanın ardından gecenin ana etkinliğinde ise Jake Paul ile Mike Tyson ringe çıkacak. Müsabaka, iki dakikalık 8 raunt üzerinden gerçekleştirilecek.

MIKE TYSON KİMDİR ?

Michael Gerard Tyson Müslüman olduktan sonraki adı Malik Abdul Aziz (d. 30 Haziran 1966, Brooklyn, New York, ABD)

Boks tarihinde tüm zamanların en asi oyuncusu olarak tanınmaktadır. Lakabı "Demir Mike"tır. 1,80 cm boyunda ve 98–100 kg ağırlığındaki boksör Mart 1985'te yaptığı ilk profesyonel maçında rakibini 1. rauntta 8. saniyede nakavtla yendi. 20 yaşında dünyanın en büyük boksörleri arasında adı geçmeye başladı ve kısa süre sonra Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonluğu unvanını kazandı (1986).

Aynı zamanda en genç ağır siklet boks şampiyonu oldu. Rakibi olan Trevor Berbick'i 2. rauntta nakavt etmiştir. Mike Tyson 1988 yılında bir başka dev Larry Holmes'u da nakavt etmiştir. Çenesi oldukça sağlam, ve hiç nakavt olmamış olan Larry Holmes, Mike Tyson karşısında 4 raunt dayanabildi.

Yine 1988 yılında bir başka çenesi sağlam ve hiç yenilmemiş, nakavt olmamış Michael Spinks'se karşı da galibiyet kazanmıştır. Mike, 1. rauntta nakavt etmiştir. 1990'a kadar yaptığı 37 maçın tamamını kazanan Tyson, ilk mağlubiyeti 1990 yılında Buster Douglas ile yaptığı karşılaşmada aldı ve WBC, WBA, IBF kemerlerini kaybetti.Aynı yıl, ABD Güzellik Kraliçesi'ne tecavüz olayı, Mike Tyson'ın skandallar zincirinin ilk ve en önemli halkasıydı. Bu suçlamadan 3 yıl hapis ile cezalandırılmıştır. Bu suçtan girdiği hapishanede Müslüman oldu ve Malik Abdülaziz ismini aldı.

Cezası biter bitmez bir barda çıkardığı kavga yüzünden kendisini tekrar mahkemede buldu. Yumrukları kadar, yasa dışı olaylarıyla da anıldı. Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Dünya Boks Birliği'nin (WBA) Ağır Siklet Şampiyonluğu unvanlarını elde etti.

1996'da Holyfield'a yenilerek WBA unvanını kaptırdı.1997'de Evander Holyfield ile yaptığı unvan maçının üçüncü raundunda rakibinin kulağını kopardığı gerekçesiyle diskalifiye edildi. İki yıl men cezası alan Tyson'ın Ohio eyaletinde ömür boyu boks yapması yasaklandı. Tyson, 1999 yılında tekrar ringlere döndü.

8 Haziran 2002'de Memphis'te, Lennox Lewis ile Mike Tyson arasında yapılan Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonası karşılaşmasında kazanan taraf Lennox Lewis oldu. Lennox Lewis, karşılaşmada pek varlık gösteremeyen Tyson'ı sekizinci rauntta yenerek Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu unvanını korudu.

31 Temmuz 2004'te Tyson bir "geri dönüş" maçına, Louisville, Kentucky'de İngiliz Danny Williams ile karşılaşmaya gitti.

Tyson ilk iki raundu kazandı. Üçüncü raundun başlarında Williams, hileli hareketler yapmaya başladı ve ceza puanları yedi. Dördüncü rauntta sürpriz bir şekilde Williams, Tyson'ı nakavt etti. . Bu Tyson'ın kariyerindeki beşinci yenilgisiydi. Maçtan 4 gün sonra bacağından ameliyat oldu. Menajeri Shelly Finkel, Tyson'ın bacağındaki sorunu yüzünden hasara yol açacak sağ kroşelerini atamadığını belirtti.

11 Haziran 2005'te, boks dünyasını şok ederek, kariyerinde ilk defa, İrlandalı Kevin McBride ile yaptığı karşılaşmanın yedinci raundunda, ringden çekildi. Yaptığı son dört maçın üçünü kaybeden Tyson, boksu maça çıkmadan önce bırakma kararını verdiğini söyledi. Tyson, "Artık tükendim. Kalbimde boks yapma isteği ve cesareti kalmadı" dedi.Mike Tyson, ağır siklet için kısa bir boya sahip olmasına rağmen saldırgan dövüşüyle boksu seven sevmeyen birçok insanın ilgisini ve beğenisini çekmiştir.

JAKE PAUL KİMDİR?

Paul, Pamela Ann Stepnick (evlilik öncesi soyadı Meredith) ve emlakçı Gregory Allan Paul'un oğlu olarak 17 Ocak 1997'de Cleveland, Ohio'da doğdu ve Westlake, Ohio'da çocukluğunu geçirdi. 2013 yılında Vine adlı uygulamaya videolarını yüklemeye başlayan Paul, uygulamanın kapatılmasına kadar geçen sürede 5.3 milyon takipçi elde etti.

YouTube'da 20,8 milyon takipçi ve yaklaşık 7,7 milyar izlenmeye sahip Jake Paul, 2018'de boks kariyerine başladı.

Kendisi gibi YouTuber olan ve daha sonra boksa başlayan Deji Olatunji karşısında ringlere ilk kez amatör maçta adım atan Paul, sonrasında profesyonel kariyere geçiş yaptı.

Profesyonel olarak 11 dövüşe çıkan 27 yaşındaki ABD'li boksör Paul, 7'si nakavtla olmak üzere 10 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı. Paul'ün dövüştüğü isimler arasında Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) eski oyuncularından Nate Robinson da yer aldı.

Paul, tek yenilgisini ise Şubat 2023'te Suudi Arabistan'da yapılan müsabakada Büyük Britanyalı boksör Tommy Fury karşısında yaşadı.