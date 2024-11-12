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Netanyahu'dan İran'a gözdağı! "Saldırırsanız ekonominizi çökertiriz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.11.2024 22:02 Güncelleme: 12.11.2024 22:03
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Netanyahu’dan İran’a gözdağı! Saldırırsanız ekonominizi çökertiriz

İşgalci İsrail, 1 yılı aşkın süredir Gazze'de katliamlarını sürdürürken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kana doymuyor. Netanyahu, Tahran'ın İsrail'e yönelik olası yeni saldırısının İran'ın ekonomisini çökerteceğini ileri sürdü. İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e yaptığı misillemede "önemli bir zarar" oluşmadığını savunan Netanyahu, bu saldırının Tahran ekonomisine 2,3 milyar dolara mal olduğunu iddia etti.

Netanyahu, yayınladığı görüntülü mesajda İran'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e yaptığı misillemede "önemli bir zarar" oluşmadığını savunan Netanyahu, bu saldırının Tahran ekonomisine 2,3 milyar dolara mal olduğunu iddia etti.

İran'dan İsrail'e füze saldırısı (Foto: AA Arşiv) İran'dan İsrail'e füze saldırısı (Foto: AA Arşiv)

İran yönetimini hedef alan Netanyahu, Tahran'ın İsrail'e yönelik olası bir yeni saldırısının İran'ın ekonomisini çökertebileceğini savundu.

Netanyahu, İran halkının yanı sıra kendisinin ve İsrail halkının da Tel Aviv ile Tahran arasında çatışma istemediğini söyledi.

İran-İsrail gerilimi (Foto: AA) İran-İsrail gerilimi (Foto: AA)

Tahran yönetiminin "İsrail'in yanı sıra İran halkının da geleceğini yok etmeye çalıştığını" iddia eden Netanyahu, "Bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Özgür bir İran'da bir gün İsrailliler ve İranlıların birlikte refah ve barış dolu bir gelecek inşa edeceklerinden hiç şüphem yok." ifadelerini kullandı.

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