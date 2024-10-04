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İran dini lideri Hamaney'den İsrail'e yeni meydan okuma: Gerekirse yeniden saldıracağız | Kürsüde silah namlulu mesaj

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 11:33 Güncelleme: 04.10.2024 12:30
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İran dini lideri Hamaney’den İsrail’e yeni meydan okuma: Gerekirse yeniden saldıracağız | Kürsüde silah namlulu mesaj

İran dini lideri Hamaney, 2020 yılından bu yana ilk kez cuma hutbesi verdi. İsrail'in bölgedeki saldırıları, İran'ın İsrail'e verdiği yanıt sonrası dünya gözünü Hamaney'in vereceği mesajlara çevrilmişti. Hamaney, konuşmasına saat 11.30 sıralarında başladı ve konuşma yaklaşık 20 dakika sürdü. Meydanda yüz binlerce kişi Hamaney'in açıklamalarını canlı olarak takip etti. Hamaney, İsrail'e yeni bir meydan okuma yaparak "Gerekirse yeniden saldıracağız." dedi. Hamaney'in konuşması sırasında kürsüde bulunan silah namlusunu tuttuğu görüldü.

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