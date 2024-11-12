BM İklim Zirvesi’nde fotoğraf krizi! Polonya lideri katılmadı nedeni belli oldu

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) toplu fotoğrafta yer almamasının nedeni belli oldu.

COP29'DA FOTOĞRAF KRİZİ!

Polonya'nın PAP ajansının haberine göre, Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen COP29'un açılışına katılmasına rağmen liderler fotoğrafında yer almadı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko | Görüntü-AA

LUKAŞENKO İLE AYNI KAREDE OLMAK İSTEMEDİ

Resmi olmayan kaynaklar, bu hareketin nedeni olarak da Duda'nın, Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko ile aynı karede yer almak istememesini gösterdi.

Duda, geçen yıl Dubai'de düzenlenen organizasyonda da aynı nedenle grup fotoğrafına katılmamıştı.