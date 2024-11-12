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BM İklim Zirvesi'nde fotoğraf krizi! Polonya lideri katılmadı nedeni belli oldu

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.11.2024 22:29 Güncelleme: 12.11.2024 22:47
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BM İklim Zirvesi’nde fotoğraf krizi! Polonya lideri katılmadı nedeni belli oldu

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) toplu fotoğraf çekildi ancak Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda bu karede yer almadı. Duda'nın Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'yla aynı karede yer almak istemediği için katılmadığı iddia edildi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) toplu fotoğrafta yer almamasının nedeni belli oldu.

COP29'DA FOTOĞRAF KRİZİ!

Polonya'nın PAP ajansının haberine göre, Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen COP29'un açılışına katılmasına rağmen liderler fotoğrafında yer almadı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko | Görüntü-AAPolonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko | Görüntü-AA

LUKAŞENKO İLE AYNI KAREDE OLMAK İSTEMEDİ

Resmi olmayan kaynaklar, bu hareketin nedeni olarak da Duda'nın, Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko ile aynı karede yer almak istememesini gösterdi.

Duda, geçen yıl Dubai'de düzenlenen organizasyonda da aynı nedenle grup fotoğrafına katılmamıştı.

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