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Biden G7 liderleriyle görüştü! İran'a yeni yaptırımlar masada... İsrail İran'ın nükleer tesislerine saldıracak mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 02.10.2024 20:14 Güncelleme: 02.10.2024 21:02
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Biden G7 liderleriyle görüştü! İran’a yeni yaptırımlar masada... İsrail İran’ın nükleer tesislerine saldıracak mı?

Orta Doğu'da tansiyon bir hayli yüksek. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e füze saldırısı düzenleyen İran'a yeni yaptırımlar dahil verilecek karşılığın neler olabileceğini G7 liderleriyle masaya yatırdı. Öte yandan Biden, İsrail'in İran'a nükleer tesislerine olası saldırılarına ilişkin ise "desteklemiyorum" diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

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