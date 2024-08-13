İsrail ile İran arasında gerilim tavan! Katil İsrail rest çekti: Eğer saldırırsanız sonuçlarına bakmadan İran’ı vururuz

GELECEK OLASI SALDIRI BEKLENİYOR

Tel Aviv, yaklaşık iki haftadır Hamas lideri Heniyye ve Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür suikastlarına yanıt olarak İran ve Hizbullah'tan gelecek olası bir saldırıyı bekliyor.

"İRAN TOPRAKLARINA SALDIRIRIZ"

İsrail ordu radyosunun haberinde, "İsrail, son günlerde ABD ve Avrupa ülkelerine, İran topraklarından yapılacak herhangi bir doğrudan saldırının, İsrail'in, İran topraklarına saldırısıyla karşılık bulacağına dair mesajlar gönderdi." ifadelerine yer verildi.