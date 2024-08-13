İsrail ile İran arasında gerilim tavan! Katil İsrail rest çekti: Eğer saldırırsanız sonuçlarına bakmadan İran'ı vururuz
İsrail'in Hamas lideri Haniye'yi şehit etmesinin ardından, İran tehditlerine devam ediyor. Son günlerde İran'ın İsrail'e yönelik saldırılar düzenleyeceğine yönelik iddialar güçlenirken katil İsrail bu tehdite karşı yanıt verdi. Yapılan açıklamada muhtemel saldırı sonrasında duruma bakılmaksızın İran'ın vurulacağı kaydedildi. İşte detaylar...
İsrail, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikasta vereceği karşılık "kayıp veya hasarla sonuçlanmasa bile" İran'ı vurmakla tehdit etti.
GELECEK OLASI SALDIRI BEKLENİYOR
Tel Aviv, yaklaşık iki haftadır Hamas lideri Heniyye ve Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür suikastlarına yanıt olarak İran ve Hizbullah'tan gelecek olası bir saldırıyı bekliyor.
"İRAN TOPRAKLARINA SALDIRIRIZ"
İsrail ordu radyosunun haberinde, "İsrail, son günlerde ABD ve Avrupa ülkelerine, İran topraklarından yapılacak herhangi bir doğrudan saldırının, İsrail'in, İran topraklarına saldırısıyla karşılık bulacağına dair mesajlar gönderdi." ifadelerine yer verildi.
"KARŞILIK VERMEYE HAZIRIZ"
Haberde, İsrail'in ortaklarına ilettiği mesajlarda, "saldırının sonuçları ne olursa olsun, İsrail kayıp vermese bile Tel Aviv'in İran'ın saldırılarına karşılık vermeye ve İran'a saldırmaya kararlı olduğunun açıkça ortaya konulduğu" vurgulandı.
MESAJLARIN AMACI NE?
Söz konusu mesajların amacının, İran'a yönelik bir saldırının önlenmesi konusunda uluslararası toplumdan beklenen baskıları önceden hafifletmek olduğu belirtildi.
NE OLMUŞTU?
İsrail devlet televizyonu KAN'ın dünkü haberinde, İran'ın nisan ayında yüzlerce insansız hava aracı ve füzeyle düzenlediği saldırıya işaret edilerek, "İsrail, geçen nisan ayında insansız hava araçlarının olduğu geceden daha geniş çaplı bir İran saldırısına hazırlanıyor." ifadelerine yer verilmişti.
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.
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